Khi sở hữu tổ ấm đầu tiên không chỉ là cuộc đua tài chính

Người trẻ và câu chuyện mua nhà - Từ áp lực "phải có" đến chủ động lựa chọn

Nếu từng nghĩ đến chuyện "ra riêng" hay tìm kiếm tổ ấm đầu tiên, hẳn bạn đã không ít lần tự hỏi: "Mình phải có bao nhiêu tiền mới mua được nhà?".

Với người trẻ thành thị – đặc biệt là Gen Z, Gen Y hay các gia đình trẻ – mong muốn an cư và nâng tầm chất lượng sống luôn đi kèm trăn trở tài chính. Không ít người chọn trì hoãn với suy nghĩ: "30 tuổi mua nhà thì xa vời quá, cứ thuê đã rồi tính sau." Tư duy này có vẻ an toàn, nhưng liệu sự chần chừ ấy có khiến ta bỏ lỡ cơ hội bắt đầu hành trình an cư theo đúng nhịp riêng của mình?

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, giá bất động sản tăng nhanh, việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, đi cùng những ưu tiên phù hợp, đang trở thành chiến lược thông minh. Người trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến vị trí trung tâm hay diện tích, mà chú trọng nhiều hơn đến tiện ích, môi trường sống và cộng đồng. Thay vì "nhà lớn", họ chọn công năng, sự linh hoạt và mô hình đô thị tích hợp – nơi có thể vừa ở, vừa làm việc, vừa tận hưởng. Với thế hệ này, nhà không đơn thuần là chỗ ở, mà là khoản đầu tư cho sự ổn định, hạnh phúc.

Hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ, các gia đình trẻ, Solaria Rise - dự án được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) mang đến một giải pháp thông minh: vừa tầm tài chính mà vẫn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống.

Phong cách sống mới tại tâm điểm phía Tây TP.HCM

Nằm tại "trái tim" đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Solaria Rise sở hữu lợi thế kép về kết nối giao thông và cảnh quan. Dự án cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 30 phút di chuyển thông qua các tuyến cao tốc, vành đai; đồng thời ôm trọn tầm nhìn xanh mát ra công viên trung tâm Central Park 25ha.

Khu căn hộ có quy mô 3,1ha, gồm 4 block, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ với đa dạng loại hình: studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. Hầu hết căn hộ đều có ban công thoáng, hướng nhìn ra sông, công viên hoặc vịnh cảng nước ngọt 8,6ha. Thiết kế chú trọng kết nối thiên nhiên, tối ưu diện tích, phù hợp cho người trẻ và gia đình nhỏ.

Ngay dưới tòa nhà, chuỗi tiện ích nội khu được bố trí liên hoàn theo phong cách "resort living": hồ bơi trung tâm, khu thể thao, gym, yoga, sauna, không gian làm việc, sân chơi trẻ em… Mỗi thành viên trong gia đình đều có thể thư giãn, tận hưởng, giải trí mà không phải di chuyển xa.

Điểm cộng khác biệt của Solaria Rise còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích "all in one" của đô thị tích hợp Waterpoint 355ha. Chỉ trong 5–15 phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân có thể đến siêu thị, phòng khám, trường học quốc tế, tổ hợp thể thao và sự kiện… Tuyến xe buýt liên vùng kết nối giữa Waterpoint vào trung tâm TP.HCM, Aeon Mall Bình Tân…. cũng đã đi vào hoạt động, giúp cư dân thuận tiện đi lại làm việc, mua sắm… thường ngày.

Đủ xanh để tìm thấy "khoảng thở", đủ tiện nghi để tận hưởng và đủ gắn kết để chia sẻ, Solaria Rise là điểm chạm cân bằng giữa phố thị năng động và không gian an yên, thiết lập phong cách sống mới đầy cảm hứng dành cho cộng đồng trẻ hiện đại.

Sở hữu tổ ấm riêng dễ dàng – Tích lũy bền vững

Với thế hệ trẻ có tư duy tài chính linh hoạt, mua nhà không chỉ là chọn chốn an cư mà còn là khoản tích lũy cho tương lai. Những dự án nằm ở vị trí tiềm năng, rộng dư địa tăng trưởng, trở thành "sổ tiết kiệm" có gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Tọa lạc trên trục tỉnh lộ 830, Solaria Rise sở hữu vị trí chiến lược, liền kề loạt hạ tầng huyết mạch như cao tốc, vành đai. Giai đoạn 2025–2030, khi các tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4… hoàn thiện, kết nối toàn vùng được rút ngắn đáng kể, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực phía Tây TP.HCM.

Song song đó, hạ tầng hoàn thiện thúc đẩy xu hướng giãn dân từ nội đô ra các đô thị vệ tinh. Với lợi thế nằm trong đại đô thị Waterpoint - nơi có không gian sống trong lành, quy hoạch bài bản và phát triển bền vững hiện hữu ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Solaria Rise đón đầu làn sóng dịch chuyển này.

Đồng hành người trẻ trên hành trình sở hữu tổ ấm riêng, Nam Long đang triển khai chính sách Easy Pay giúp thanh toán linh hoạt: thời hạn vay lên đến 40 năm, ân hạn gốc lên đến 36 tháng, lãi suất cố định lên đến 5 năm, cùng phương án trả gốc chỉ từ 1%/năm. Với chính sách này, người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm nhà ở đúng nhu cầu nhưng vẫn vừa tầm tài chính để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

