Nếu chỉ dựa vào lương tháng, bạn sẽ tự khóa chặt tương lai của mình

Nhiều người tưởng rằng nguy hiểm lớn nhất của việc đi làm chỉ là thu nhập bấp bênh hay khối lượng công việc mệt mỏi mỗi ngày. Nhưng thực ra, cái bẫy lớn nhất là khi bạn để sự nghiệp và tư duy của mình “đóng băng” trong một môi trường quen thuộc quá lâu. Gặp đi gặp lại cùng một nhóm đồng nghiệp, xử lý cùng một kiểu công việc, nghe đi nghe lại những lời than vãn giống nhau… bạn sẽ dần đánh mất khả năng mở rộng góc nhìn và quên mất ngoài kia còn bao nhiêu cơ hội.

Tôi đã mất 3 năm để thay đổi chính mình, và đúc kết ra 2 quy tắc phá vòng luẩn quẩn giúp sự nghiệp rộng mở hơn, bản thân tự do hơn, và quan trọng nhất là không để đi làm trở thành con bài duy nhất trong cuộc đời.

Ảnh minh họa

Khi công việc trở thành cái bẫy vô hình

- Thông tin bị đóng kín: Mỗi ngày chỉ quanh quẩn nghe đồng nghiệp than thở, chịu áp lực từ cấp trên. Bạn sống trong một “buồng vọng âm” không có góc nhìn mới.

- Kỹ năng bị trì trệ: Công việc lặp lại khiến não bộ ngừng tiếp nhận kích thích mới. Kỹ năng dừng phát triển, bạn dễ trở thành “người làm thuê mãi mãi”.

- Sự ổn định giả tạo: Mức lương hàng tháng mang lại cảm giác an toàn, nhưng chính nó khiến bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm những khả năng mới.

Kết quả: Bạn tưởng rằng mình ổn định, nhưng thật ra là bị mắc kẹt.

Quy tắc 1: Bước ra khỏi “vùng an toàn xã hội”, làm mới vòng tròn quan hệ

Nếu cứ mãi trò chuyện với đồng nghiệp hoặc những người bạn cũ, bạn chỉ đang “sạc” lại năng lượng cũ. Muốn mở rộng tầm nhìn, hãy chủ động đổi mới vòng tròn xã hội.

Đừng phí thời gian cho những buổi buôn chuyện vô bổ, những người chỉ biết lặp lại quá khứ.

Thay vào đó, hãy:

- Tham gia các buổi workshop, salon, đọc sách chung.

- Gia nhập những cộng đồng chất lượng cao, thậm chí trả phí để gặp gỡ người giỏi.

- Đặt lịch gặp gỡ bạn bè ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nghe họ nói, bạn sẽ có thêm những lối đi chưa từng nghĩ đến.

Mỗi mối quan hệ mới là một cơ hội, mỗi cuộc trò chuyện mới là một cánh cửa.

Ảnh minh họa

Quy tắc 2: Thử sức ở “làn đường mới”, đừng để mình mãi là thợ lành nghề

Càng giỏi một việc, bạn càng dễ rơi vào cái bẫy “quen tay, khó đổi”. Nhưng thế giới thay đổi nhanh chóng, nếu không mở rộng, bạn sẽ bị bỏ lại.

Đừng để mình trở thành “người thợ quen việc”, giỏi trong một góc nhỏ nhưng mù tịt thế giới bên ngoài.

Hãy thử:

- Đi triển lãm, hội chợ ngành nghề, coi đó như lớp học cập nhật xu hướng.

- Quan sát các lĩnh vực mới từ công nghệ, tiêu dùng, đến xu hướng sống xanh, startup…

- Dành thời gian cho một nghề tay trái hoặc dự án nhỏ, coi như “thử nước”, vừa học vừa trải nghiệm.

Thế giới rộng lớn, bạn không cần “nhảy việc liều lĩnh”, chỉ cần dấn một bước nhỏ ra khỏi vùng quen thuộc là đã khác.

Công việc có thể nuôi sống bạn hôm nay, nhưng không nên là “tấm vé duy nhất” để bạn đặt cược cả tương lai. Thay vì ngồi chờ đến khi công ty cắt giảm nhân sự mới hoảng hốt tìm đường, hãy bắt đầu chủ động từ bây giờ.

Hãy nhớ:

- Vòng tròn quan hệ quyết định tầm nhìn của bạn.

- Làn đường bạn chọn quyết định tương lai của bạn.

Bạn mới là CEO thực sự của cuộc đời mình, đừng để lương tháng biến bạn thành nhân viên mãi mãi của chính bản thân.