Kiếm hơn 20 triệu nhưng tháng nào tiêu sạch tháng đó: Cú “quay xe” cứu vớt tài khoản!

Lương 20 triệu tháng nào cũng tiêu hết sạch

Với nhiều người trẻ, mức lương 20 triệu/tháng từng là một cột mốc đáng mơ ước. Thế nhưng, khi chạm được con số này rồi, không ít người lại nhận ra một sự thật phũ phàng: tiền vừa về đã hết sạch, thậm chí còn chẳng biết mình đã tiêu vào những gì.

Ngọc Hà (SN 1996, nhân viên marketing tại Hà Nội) kể lại câu chuyện của chính mình: "Ngày mới ra trường, lương 7-8 triệu/tháng, mình hay tự nhủ: 'Sau này lương 20 triệu thì kiểu gì cũng để dư được ít nhất một nửa'. Nhưng đến giờ lương đạt hơn 20 triệu rồi, nhìn lại thì tháng nào cũng rỗng túi. Có khi còn phải vay tạm bạn bè hoặc ứng trước thẻ tín dụng. Nói thật, mình còn cảm thấy bấp bênh hơn cả hồi mới đi làm".

Hà bắt đầu liệt kê chi tiêu một tháng của mình: 5 triệu tiền thuê nhà và điện nước, hơn 4 triệu ăn uống, 2 triệu cho việc đi lại và xăng xe. Riêng mỹ phẩm, quần áo và cà phê với bạn bè đã chiếm thêm 5-6 triệu. Chưa kể những khoản "tình huống bất ngờ" như đám cưới bạn, hiếu hỉ, sinh nhật đồng nghiệp. Cứ thế, 20 triệu trôi đi nhanh chóng. "Đôi khi mình còn đặt đồ ăn qua app mỗi ngày. Một bữa chỉ 100-200 nghìn, nhưng cộng lại một tháng cũng gần 3-4 triệu. Thế là coi như mất toi cả khoản lẽ ra có thể tiết kiệm", Hà thừa nhận.

Còn độc thân nhưng Hà không tiết kiệm được đồng nào từ lương tháng 20 triệu. Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của Ngọc Hà không hề hiếm. Lê Thành (SN 1994, kỹ sư xây dựng) cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Anh cho biết, đi công trình thường xuyên nên hay tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, cuối tuần lại về thăm gia đình ở quê. "Mỗi chuyến về quê, tiền tàu xe, quà cáp cho bố mẹ, anh chị em cũng ngốn 2-3 triệu. Thêm tiền đi nhậu cùng bạn bè nữa, nên tháng nào cũng chẳng dư đồng nào. Bố mẹ cứ tưởng lương 20 triệu là con trai đã dư dả, nhưng thực ra mình sống còn chật vật".

Thành kể, nhiều lúc tính chuyện mua xe máy mới hoặc góp vốn mua căn hộ thì lại chùn bước. "Đơn giản vì không có đồng nào trong tài khoản tiết kiệm. Mình thấy tệ vô cùng, đi làm bao năm rồi mà chẳng có gì gọi là tích lũy. Chỉ cần mất việc một hai tháng thôi là coi như trắng tay".

Không chỉ người độc thân, ngay cả những người đã có gia đình nhỏ cũng rơi vào cảnh tương tự. Thu Hương (SN 1992, nhân viên ngân hàng) đang sống cùng chồng và con trai 3 tuổi tại TP.HCM. Cả hai vợ chồng cộng lại có thu nhập khoảng 40 triệu/tháng, tức trung bình 20 triệu/người. Tuy nhiên, chi phí nuôi con và sinh hoạt ở thành phố khiến gia đình cô không bao giờ dư dả. Hương chia sẻ: "Riêng tiền học cho con, tiền sữa, bỉm đã hơn 10 triệu/tháng. Tiền thuê nhà 8 triệu, tiền ăn uống ít nhất 6-7 triệu. Hai vợ chồng gần như không dám mua sắm gì cho bản thân. Nói là lương 20 triệu/người nhưng thực tế lúc nào cũng xoay xở, chẳng có khoản tiết kiệm nào rõ ràng".

Thay đổi mới biết tiết kiệm

Sau một thời gian dài sống trong vòng lặp "tiêu hết - chờ lương - tiêu tiếp", nhiều người bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm. Chỉ cần một biến cố nhỏ, tài chính lập tức khủng hoảng. Và cũng từ đó, họ học cách thay đổi để tạo ra khoản dự phòng.

Ngọc Hà, sau một lần mất việc đột ngột do công ty cắt giảm nhân sự, đã phải vay bạn bè để trả tiền nhà. Trải nghiệm đó khiến cô thức tỉnh: "Mình nghĩ mãi, nếu còn tiếp tục tiêu hết thì mãi mãi không có ngày khá hơn. Lúc đó, mình quyết định thử cắt ra mỗi tháng ít nhất 3 triệu, gửi vào tài khoản riêng".

Hà đã phải thay đổi để có dư tiền tiết kiệm hàng tháng. Ảnh minh hoạ

Ban đầu Hà thấy rất khó vì quen tiêu thoải mái. Nhưng dần dần, cô bắt đầu thay đổi thói quen: tự nấu cơm mang đi làm, hạn chế mua sắm quần áo, chỉ giữ lại 1-2 khoản vui chơi cần thiết. Sau nửa năm, cô đã để dành được hơn 20 triệu . "Không phải nhiều, nhưng ít nhất mình thấy mình đang tiến lên. Có khoản tiết kiệm rồi, mình thấy tự tin hơn hẳn, không còn lo lắng như trước", Hà nói.

Lê Thành cũng bắt đầu hành trình tiết kiệm sau khi có ý định mua xe. Anh kể: "Trước đây, mỗi tuần mình có thể nhậu 2-3 lần. Nhưng từ khi đặt mục tiêu, mình giảm xuống chỉ còn một lần. Tiền dư ra mình gửi ngay vào sổ tiết kiệm online. Sau một năm, mình đã có hơn 70 triệu, đủ để mua chiếc xe máy mới và vẫn còn lại một khoản phòng thân".

Với những gia đình nhỏ như vợ chồng Thu Hương, việc tiết kiệm khó khăn hơn, nhưng không phải không thể. Hương và chồng đã thống nhất áp dụng cách quản lý chi tiêu rõ ràng: lương của chồng lo toàn bộ chi phí sinh hoạt và học phí cho con, còn lương của Hương sẽ được chia đôi - một nửa chi tiêu, một nửa tiết kiệm. "Nhờ vậy, sau 2 năm, gia đình mình đã tiết kiệm được gần 200 triệu. Số tiền đó không phải quá lớn, nhưng ít nhất cũng đủ làm quỹ dự phòng hoặc chuẩn bị kế hoạch mua nhà trong tương lai", Hương chia sẻ.