Dấu hiệu thận trọng về giá vàng, cổ phiếu

Giá vàng lại giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (21/8), giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống mức 3.341,93 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,1% xuống còn 3.384,40 USD.

Đà giảm của vàng cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn “án binh bất động” trước sự kiện chính trị và tài chính lớn. Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc liệu ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - sẽ nhấn mạnh việc củng cố thị trường lao động, hay vẫn giữ lập trường cứng rắn nhằm kiềm chế rủi ro lạm phát.

Theo Brian Lan - Giám đốc điều hành GoldSilver Central, Singapore - thị trường vàng đang trong giai đoạn củng cố. “Chúng tôi không nghĩ giá vàng tăng đáng kể. Ngay cả khi lãi suất được cắt giảm nhẹ, chúng ta vẫn có thể thấy giá vàng tăng, hoàn toàn có thể đạt mốc 3.400 USD. Nếu không, giá có thể tiếp tục củng cố hoặc giảm nhẹ, gần mức 3.300 USD”.

Phát biểu này phản ánh tâm lý thận trọng của giới chuyên gia trước các yếu tố vĩ mô đang chi phối thị trường. Vàng, vốn là tài sản trú ẩn an toàn, thường có hiệu suất tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời điểm bất ổn gia tăng.

Giá vàng chờ đợi sự kiện kinh tế, chính trị lớn.

Tháng trước, nội bộ Fed có sự bất đồng. Hai quan chức gồm Phó Chủ tịch Giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm để giải quyết tình trạng yếu kém của thị trường việc làm. Tuy nhiên, quan điểm của họ đã không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các thành viên khác trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Kể từ tháng 12/2024, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại. Công cụ FedWatch của CME hiện dự đoán có 85% khả năng lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, cho thấy kỳ vọng của thị trường nghiêng về khả năng nới lỏng chính sách.

Giá bạc giao ngay giữ nguyên ở mức 37,86 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,3% xuống 1.334,99 USD, và giá palladium giảm 0,1% xuống 1.112,46 USD.

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận các yếu tố địa chính trị tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức vì những vấn đề liên quan đến khoản thế chấp, làm gia tăng nỗ lực của ông nhằm giành ảnh hưởng đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Nga cho biết những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow là "con đường dẫn đến hư không".

Thị trường chứng khoán phân hóa mạnh

Thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến sự phân hóa rõ rệt, với các thị trường châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm, trong khi Phố Wall lại trải qua một phiên giảm do cổ phiếu công nghệ dẫn đầu.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương phá vỡ xu hướng chung của các thị trường phương Tây, ghi nhận nhiều chỉ số tăng điểm. Nhà đầu tư trong khu vực chờ đợi chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sơ bộ của HSBC Composite Ấn Độ cho tháng 8, dự kiến được công bố vào cuối ngày. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán chỉ số này sẽ đạt 60,5 điểm, so với mức 61,1 điểm của tháng trước.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,57%. Mức giảm này chủ yếu do các cổ phiếu như Daiichi Sankyo, SoftBank Group và Oriental Land sụt giảm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng mạnh đã được ghi nhận ở Mitsui Mining and Smelting (+11,7%) và Advantest (+3,07%), giúp kìm hãm đà giảm chung. Chỉ số Topix rộng hơn cũng giảm 0,57%. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm của Nhật Bản tăng lên 2,646%, đạt mức cao nhất trong 26 năm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1%, còn chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 0,64%. Chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,81% sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày là 8.983. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,48%, trong khi chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 0,14%.

Thị trường chứng khoán có sự phân hóa.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ ít thay đổi vào đầu giờ giao dịch tại châu Á. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua tại Mỹ, hai trong ba chỉ số chuẩn quan trọng đã kết thúc với mức giảm do cổ phiếu công nghệ kéo thị trường đi xuống.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chung giảm 0,24% và đóng cửa ở mức 6.395,78. Đây là ngày giảm thứ tư của chỉ số này. Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ giảm 0,67% và đóng cửa ở mức 21.172,86. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của Nasdaq. Chỉ số công nghiệp Dow Jones là trường hợp ngoại lệ, tăng 16,04 điểm, tương đương 0,04%, và đóng cửa ở mức 44.938,31.

Nasdaq và S&P 500 giảm do các nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ và chuyển sang các lĩnh vực ít giá trị hơn, trong khi chờ đợi phát biểu từ các quan chức Fed tại hội nghị Jackson Hole.

Bryant van Cronkhite - quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Allspring - cho biết: “Nhìn rộng hơn, bạn sẽ thấy đây là đợt xoay vòng hơn là đợt bán tháo thực sự. Định giá cổ phiếu công nghệ có vẻ được mở rộng trong bối cảnh chi tiêu tăng cao hiện nay, trong khi nhiều phân khúc thị trường khác trông rất hấp dẫn về mặt định giá nhưng chúng đã bị bỏ qua".

Các tên tuổi tăng trưởng vốn hóa lớn khác như Apple và Meta cũng chịu áp lực. Các nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ có thể do bình luận của Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman rằng cổ phiếu AI đang “trong bong bóng”. Nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts cho thấy nhiều công ty công nghệ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi AI thành lợi nhuận thực tế.

Ngoài ra, sự can thiệp của chính phủ Mỹ vào khu vực tư nhân cũng là một mối lo ngại. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc mua cổ phần tại các công ty sản xuất chip như Intel, vài tuần sau thỏa thuận chia sẻ doanh thu chưa từng có với Nvidia và AMD.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cho thấy hầu hết nhà hoạch định chính sách cho rằng việc duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức 4,25% đến 4,50% là phù hợp, bất chấp hai người phản đối. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed đang giữ lập trường thận trọng.

Bên cạnh đó, thu nhập từ các nhà bán lẻ lớn - thước đo sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ - cũng được công bố trong tuần này. Cổ phiếu của Target giảm mạnh sau khi công ty bổ nhiệm CEO mới và giữ nguyên dự báo hàng năm đã hạ xuống vào tháng 5. Gã khổng lồ mỹ phẩm Estee Lauder cũng giảm sau khi những trở ngại liên quan đến thuế quan ảnh hưởng đến dự báo lợi nhuận hàng năm của công ty.