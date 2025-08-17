Tại Việt Nam: Số người đầu tư tiền mã hoá gấp đôi người đầu tư chứng khoán, đa số là nam giới, thu nhập dưới 500 USD/ tháng thường thua lỗ

Chứng khoán, vàng, BĐS sản hay ngoại tệ là những thị trường đầu tư truyền thống, vốn đã quen thuộc với phần lớn mọi người, dù có đang đầu tư hay không. Ở thời điểm hiện tại, sau một khoảng thời gian vàng và chứng khoán "nắm tay" nhau đi lên, khi giá vàng dao động quanh mức 120 triệu đồng/lượng mua vào, còn chứng khoán đã chạm mốc 1.600 điểm, nhiều người nghĩ rằng đây là 2 thị trường "nóng" nhất, hot nhất và vừa sức với nhiều người nhất lúc này.

Tuy nhiên thực tế lại gây bất ngờ với một cái tên hoàn toàn mới!

Tiền mã hóa - Thị trường đang tạo ra "cơn sốt"

Báo Vietnamnet dẫn số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng nền tảng phân tích Chainalysis, kết quả "Khảo sát nhà đầu tư tài sản mã hóa Việt Nam 2025" do mạng lưới truyền thông IVY thực hiện, cho thấy: Tính đến cuối năm 2024 đã có khoảng 17 triệu người Việt sở hữu tiền mã hóa, gần gấp đôi số lượng tài khoản chứng khoán hiện hành.

Con số này cho thấy sự bùng nổ về quy mô người tham gia, đồng thời phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chuyển từ các kênh truyền thống sang tài sản số của nhà đầu tư. Thống kê của Triple-A và Chainalysis cũng ghi nhận Việt Nam đang đứng thứ 7 toàn cầu về tỷ lệ người sở hữu tiền mã hóa, giữ vị trí thứ 5 về mức độ phổ cập.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, trong quý I/2025, từ khóa "crypto" đã vượt "bất động sản" và "chứng khoán" về mức độ tìm kiếm trên Google tại Việt Nam, phần nào cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ về thị trường này. Theo báo cáo của IVY, khoảng 50% dân số Việt Nam thuộc nhóm chấp nhận rủi ro tài chính, tạo nền tảng thuận lợi để các mô hình đầu tư dựa trên blockchain như DeFi, NFT hay GameFi phát triển nhanh chóng.

Chân dung nhà đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam hiện lên khá rõ ràng trên khía cạnh nhân khẩu học: Phần lớn là nam giới trong độ tuổi 18 - 24, có khả năng tiếp cận công nghệ sớm và thường lựa chọn chiến lược đầu tư dài hạn.

Theo khảo sát, khoảng 60% số người tham gia thị trường tiền mã hóa tự nhận mình là "holder" - tức là người ưu tiên nắm giữ tài sản lâu dài thay vì lướt sóng ngắn hạn. Những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là các dự án hạ tầng blockchain, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), DeFi cùng các dòng tiền mang tính trào lưu như Memecoin.

Tuy nhiên, mức độ hiệu quả đầu tư lại có sự khác biệt lớn tùy theo thu nhập. Gần một nửa số nhà đầu tư với thu nhập dưới 500 USD/tháng thường ghi nhận thua lỗ, trong khi nhóm có thu nhập từ 500 - 2.000 USD hoặc cao hơn lại có xu hướng đạt kết quả tích cực hơn.

Nhận định về tiềm năng của thị trường tiền mã hóa nói riêng và tài sản số nói chung, tại phiên khai mạc sự kiện GM Vietnam 2025 sáng ngày 1/8/2025, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã cho biết: "Việt Nam xác định tài sản số hiện nay bao gồm cả loại có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo. Mô hình này đã được khảo sát tại các trung tâm tài chính mới nổi và được kỳ vọng sẽ thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư".

Dưới góc độ Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đặc biệt là sự đóng góp của các "kỳ lân" công nghệ đã giúp ngành ngân hàng đạt được những bước tiến vượt bậc với tỷ lệ giao dịch trên kênh số ở nhiều ngân hàng lên tới 90%.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

Tài sản số là gì?

Tài sản số là khái niệm dùng để chỉ những giá trị được lưu trữ, giao dịch và xác nhận trên môi trường số, thường gắn liền với công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Trong đó, tiền mã hóa (cryptocurrency) là một dạng phổ biến của tài sản số, hoạt động như một phương tiện trao đổi tương tự tiền truyền thống.

Điểm đặc biệt của tiền mã hóa nằm ở cơ chế phi tập trung: Mọi giao dịch được ghi nhận công khai trên sổ cái blockchain, khó bị giả mạo hay can thiệp. Nhờ đặc tính này, tiền mã hóa được xem là một loại tài sản đầu tư, ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu.

Với các nhà đầu tư tài sản số ở Việt Nam, ngày 14/6/2025 được coi là cột mốc quan trọng khi Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, mở ra khung pháp lý đầu tiên tại Việt Nam công nhận tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/20 26, đánh dấu bước ngoặt trong điều chỉnh, quản lý và thúc đẩy nền kinh tế số, đặc biệt chú trọng công nghệ blockchain và tài sản ảo.



