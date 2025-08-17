Giá vàng hôm nay 17/8: Đi ngang phiên cuối tuần

Giá vàng đi ngang trong bối cảnh dữ liệu lạm phát và tiêu dùng pha trộn không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo giới đầu tư mở thêm vị thế mới.

Sự tăng vọt của giá sản xuất đã làm lung lay gần như chắc chắn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, kéo giá vàng giảm sâu về mức đáy tuần ở ngưỡng 3.330 USD/ounce vào trưa thứ Năm.

Từ đó, vàng gần như đi ngang trong biên độ rất hẹp chỉ 10 USD cho đến khi thị trường đóng cửa cuối tuần, bất chấp báo cáo doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng hầu như không tạo biến động.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.334 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy đa số chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, trong khi phần lớn nhà đầu tư Main Street vẫn tin rằng vàng có thể tăng giá vào tuần tới.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định: “ Việc Fed cắt giảm lãi suất tháng 9 gần như đã phản ánh hết vào giá, nên cần thêm yếu tố nới lỏng tiền tệ mới có thể phá vỡ xu hướng. Vì vậy, tôi cho rằng vàng cơ bản không đổi, kèm điều kiện nhất định ”.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management nêu quan điểm: “ Tôi trung lập với giá vàng tuần tới. Hai sự kiện lớn là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và hội nghị Jackson Hole có thể tác động đến USD, qua đó ảnh hưởng tới vàng. Thị trường có lẽ sẽ khá yên ắng ”.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex.com thì cho rằng: “ Tôi nghiêng về xu hướng tăng. Jackson Hole sắp tới khó có chuyện các ngân hàng trung ương lại tỏ ra quá “diều hâu”. Khi chưa rõ, họ sẽ chọn cách trì hoãn và thiên về nới lỏng, nên tuần sau cũng không ngoại lệ ”.