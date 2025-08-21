35 tuổi cũng là lúc trở thành "thế hệ kẹp giữa", con cái thì lo nuôi ăn học, còn bố mẹ lại đang già đi...

Ở tuổi 25, người ta có thể thoải mái YOLO, hết tiền thì chờ lương. Ở tuổi 30, nhiều người mới bắt đầu tính đến chuyện ổn định. Nhưng đến 35 tuổi, tài chính bất ngờ trở thành một cuộc “căng dây”: vừa phải gánh trách nhiệm với bố mẹ đang già đi, vừa nuôi con cái đang tuổi ăn tuổi học. Không ít người gọi đây là cú sốc “sandwich generation” - thế hệ kẹp giữa. Và thực sự, nếu không chuẩn bị kỹ, cú sốc này có thể làm chao đảo cả gia đình.

“Một đầu” là bố mẹ già cần lo

Ở tuổi này, bố mẹ bắt đầu bước vào giai đoạn sức khoẻ suy giảm. Những cơn bệnh vặt ngày càng nhiều, mà bệnh vặt của người già hiếm khi… vặt về tiền bạc. Một đơn thuốc có thể bằng cả tháng học phí của con, một ca nhập viện có thể quét sạch khoản tiết kiệm vừa tích cóp.

Đó là lúc nhiều người mới nhận ra: tiền không chỉ để phục vụ những thú vui như du lịch, ăn uống hay sắm sửa, mà còn để trả cho những hoá đơn bệnh viện dài như cuốn sổ tay. Nếu gia đình không có bảo hiểm y tế tốt, hoặc chưa chuẩn bị quỹ dự phòng sức khoẻ cho bố mẹ từ sớm, thì gần như chắc chắn con cái sẽ phải đứng ra gánh hết. Và đôi khi, sự gánh vác này còn khiến chính họ hụt hơi.

“Đầu còn lại” là con cái đang tuổi ăn học

Trong khi đó, phía bên kia là những đứa con đang ở tuổi “tiêu tiền như máy in hoá đơn”. Cấp 2, cấp 3 hay chuẩn bị đại học, du học - mỗi giai đoạn đều đồng nghĩa với một loạt khoản chi khổng lồ: học phí chính khoá, học thêm, tiền ngoại khoá, lớp năng khiếu, trại hè… Không khoản nào là “tiền lặt vặt” cả.

Không ít bậc cha mẹ thừa nhận, chỉ đến lúc con vào cấp 2, cấp 3 mới thấy tiếc: giá như ngày xưa lập quỹ giáo dục, hoặc ít nhất có một khoản đầu tư dài hạn. Vì lúc này, mọi thứ đều phải chạy theo nhu cầu thực tế, dẫn đến việc xoay xở tiền bạc trong thế bị động.

Kẹt giữa hai đầu: nếu không khéo, sẽ phải vay nóng

Khi cả bố mẹ và con cái đều cần được chu cấp, còn bản thân vẫn phải trả nợ nhà, nợ xe, thì không khó hiểu khi nhiều người rơi vào tình trạng “kẹt sandwich”. Tất cả khoản tiền kiếm được chỉ đủ để dập tắt nhu cầu trước mắt, gần như không còn dư cho quỹ dự phòng.

Và đó là khi nguy hiểm bắt đầu. Nhiều người chọn giải pháp vay thẻ tín dụng, thậm chí vay nóng để lấp chỗ trống. Nhưng vay thì dễ, trả mới khó. Một khi rơi vào vòng xoáy nợ nần, rất khó để quay đầu, bởi chi phí chăm sóc sức khoẻ và học hành chưa bao giờ có điểm dừng.

Giải pháp nào cho thế hệ “sandwich”?

Không ai có thể tránh khỏi quy luật của tuổi tác hay nhu cầu học hành của con. Điều duy nhất bạn có thể làm là chuẩn bị sớm. Một số gia đình chọn cách lập ba quỹ riêng biệt: quỹ cho bố mẹ, quỹ giáo dục cho con và quỹ khẩn cấp của chính mình. Dù số tiền mỗi tháng không lớn, nhưng việc tách biệt sẽ giúp hạn chế tình trạng “đụng đâu rút đó”.

Đầu tư dài hạn, từ bảo hiểm giáo dục, bảo hiểm sức khoẻ cho tới cổ phiếu, trái phiếu cũng là cách khiến dòng tiền tự sinh lời thay vì để nó nằm yên. Song song, đừng quên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ và con cái về khả năng tài chính của mình để mọi người cùng hiểu và chia sẻ áp lực, thay vì mặc định “con phải lo hết”.

Bài học cuối cùng: Tuổi 35 không còn là giai đoạn sống cho riêng mình nữa. Nếu không biết quản lý tiền, rất dễ rơi vào cảnh cơ thể vẫn còn trẻ, nhưng ví tiền đã kiệt quệ từ lâu.