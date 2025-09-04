Người mua vàng vào ngày vía Thần Tài tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji,...đến nay lãi bao nhiêu?

Người Việt, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh thường mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm) để thờ cúng và cầu mong một năm mới buôn may bán đắt, công việc suôn sẻ.

Trong năm 2025, ngày vía Thần Tài rơi vào mùng 7/2 dương lịch. Theo ghi nhận, hàng trăm người đã kéo nhau đến tiệm vàng, xếp hàng dài từ sáng sớm tinh mơ đến đêm muộn để chờ mua vàng.

Vào ngày này, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 86,4 - 89,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết mức giá 86,4 – 89,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); DOJI ở mức 86,2 – 89,6 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu là 86,1 – 89,55 triệu đồng/lượng.

Tính đến hôm nay (4/9), giá vàng miếng tại SJC đã được điều chỉnh lên mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng. Nhà vàng này niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó ở Doji là 126,3 - 129, 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đến nay, người mua vàng miếng SJC đã lãi 42,8 triệu đồng/lượng. Người mua vàng nhẫn tại SJC lãi 36,8 triệu; tại Bảo Tín Minh Châu lãi 37 triệu; tại Doji lãi 36,7 triệu trên mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh cao nhất lịch sử, song nhiều người vẫn quyết định mua vào. Tại các cửa tiệm lớn, hàng trăm người đã xếp hàng chờ mua. Tuy nhiên, nhiều nhà vàng thông báo hết hàng từ sớm.

Trong bối cảnh giá vàng bạc liên tục tăng cao, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, nhiều Cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng tâm lý muốn tích trữ tài sản an toàn và sinh lời nhanh chóng.

Công an khuyến cáo: người dân chỉ nên thực hiện mua, bán vàng bạc qua các kênh chính thống, đã được kiểm chứng, tránh chuyển tiền theo hướng dẫn không rõ ràng. Trước khi thanh toán, người dân cần yêu cầu bên bán xác nhận thanh toán khi nhận hàng; luôn xác thực lại số tài khoản, tên người nhận, địa chỉ doanh nghiệp qua website chính thức, hotline của các thương hiệu uy tín hoặc đến trực tiếp cửa hàng nếu có nghi ngờ. Khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.