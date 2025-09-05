Có 1 tỷ trong tài khoản đã đủ để ngồi phòng chờ sân bay riêng của ngân hàng?

Vài năm trở lại đây, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đua nhau mở rộng và nâng cấp dịch vụ dành cho khách hàng giàu có, trong đó đầu tư không ít cho dịch vụ phòng chờ sân bay. Tính đến nay, đã có ít nhất 6 ngân hàng sở hữu phòng chờ riêng tại sân bay: Vietcombank, VPBank, SHB, Techcombank, Nam A Bank và Sacombank. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như ACB, BIDV, VietinBank, VIB,... chọn cách liên kết với các lounge hiện có.

Mỗi phòng chờ đều được thiết kế hiện đại, với không gian riêng biệt tách khỏi sự ồn ào của sảnh chờ chung. Khách hàng có thể tận hưởng đồ ăn nóng, đồ uống phong phú, phòng nghỉ, phòng tắm, thậm chí cả khu vực làm việc yên tĩnh với wifi tốc độ cao. Đây không chỉ là dịch vụ chăm sóc khách hàng, mà còn là công cụ để ngân hàng khẳng định vị thế thương hiệu, đồng thời gia tăng sự gắn bó của khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm.

Nhưng không phải ai cũng có thể bước vào những không gian đặc quyền này. Điều kiện quan trọng nhất để được sử dụng phòng chờ sân bay của ngân hàng chính là vị thế tài chính của khách hàng. Và đó là lúc câu chuyện 1 tỷ đồng trong tài khoản bắt đầu trở nên thú vị.

Hiện nay, mỗi ngân hàng áp dụng những tiêu chí riêng để xác định ai là khách hàng ưu tiên, qua đó trao quyền sử dụng lounge. Vietcombank yêu cầu khách hàng đạt hạng Priority, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Infinite/ Vietcombank Visa Signature. Để là hội viên Priority của Vietcombank, khách hàng phải duy trì số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên và tổng tài sản ròng từ 2 tỷ đồng trở lên.

Tại VPBank, thẻ hội viên Diamond Elite cho phép khách hàng sử dụng không giới hạn phòng chờ, kèm thêm người đi cùng. Để được công nhận hạng này, khách hàng phải duy trì tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên. Nếu chỉ ở mức Diamond, số lượt sẽ giới hạn còn 2 lượt mỗi tháng, điều kiện tài sản từ 1 đến dưới 5 tỷ.

SHB với phòng chờ First Club áp dụng cho khách hàng Super Premier và Premier có số dư tiền gửi tối thiểu 1 tỷ đồng.

Techcombank áp dụng cho khách hàng Priority và Private, với số dư hoặc giá trị tài sản ròng cao. Tuỳ thuộc vào phân hạng mà đặc quyền sử dụng phòng chờ có sự khác biệt. Chẳng hạn, khách hàng Priority Gold được sử dụng 6 lượt phòng chờ trong 6 tháng, tối đa 4 người/lần vào cho khách hàng và 3 người đồng hành. Tiêu chí để trở thành hội viên Priority Techcombank là tổng tài sản tối thiểu 1 tỷ đồng (duy trì số dư tài sản bình quân 3 tháng liên tiếp gần nhất từ 1 tỷ đồng, bao gồm tài khoản thanh toán, tiết kiệm, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ quỹ).

Nam A Bank và Sacombank cũng không ngoại lệ. Nam A Bank mở cửa phòng chờ Premier Lounge cho khách hàng Loyalty hạng Platinum hoặc chủ thẻ tín dụng Happy Golf, trong khi Sacombank gắn quyền lợi lounge với thẻ Visa Infinite, World Mastercard hay Signature – những chiếc thẻ chỉ được cấp cho nhóm khách hàng có thu nhập và tài sản ở mức cao.

Vậy tiền gửi 1 tỷ đồng có đủ không? Thực tế, con số này giúp bạn bước vào nhóm ưu tiên cơ bản của một số ngân hàng, nhưng chưa phải "tấm vé vàng" để sử dụng phòng chờ không giới hạn. Trong nhiều trường hợp, 1 tỷ chỉ đủ giúp khách hàng có vài lượt sử dụng trong năm, chứ chưa thể thoải mái tận hưởng như nhóm tài sản từ 3 đến 5 tỷ đồng trở lên.

Điều thú vị là, không phải lúc nào khách hàng cũng cần gửi vài tỷ đồng kỳ hạn dài mới có thể đạt hạng ưu tiên. Thực tế, nhiều ngân hàng đang sử dụng tiêu chí tiền gửi không kỳ hạn (CASA) để phân loại VIP với yêu cầu chỉ từ 100 triệu đồng. Chẳng hạn, tại VPBank, nếu không duy trì tổng tài sản từ 1 tỷ trở lên, khách hàng chỉ cần giữ số dư thanh toán khoảng 150 – 500 triệu đồng đã có thể được nâng hạng Diamond và nhận 2 lượt phòng chờ mỗi tháng.

SHB cũng áp dụng cơ chế tương tự. Nếu khách hàng duy trì tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dòng tiền giao dịch thường xuyên, họ có thể lọt vào hạng Premier, đủ điều kiện sử dụng phòng chờ First Club.

Điều này có nghĩa, 1 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn chưa chắc giúp bạn vào thẳng phòng chờ, nhưng nếu linh hoạt phân bổ, để một phần trong tài khoản thanh toán thì lại khá dễ dàng ở một số ngân hàng.

Từ những điều kiện trên có thể thấy, việc tăng cường "gắn bó" với khách hàng giàu có đang là mục tiêu quan trọng của nhiều nhà băng. Vì sao họ chịu chi cho những phòng chờ sang trọng, trong khi chỉ phục vụ một nhóm khách hàng nhỏ? Câu trả lời nằm ở chiến lược cạnh tranh. Một khách hàng Priority không chỉ mang lại cho ngân hàng vài tỷ đồng vốn huy động, mà còn là nguồn lợi nhuận từ bảo hiểm, đầu tư, thẻ tín dụng và các sản phẩm cao cấp khác.

Phòng chờ vì thế là công cụ tạo trải nghiệm, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng. Mỗi lần bước qua cánh cửa lounge, khách hàng không chỉ được thưởng thức cà phê miễn phí, mà còn cảm nhận rõ ràng rằng vị thế tài chính của họ được công nhận. Đây chính là "chất keo" để ngân hàng giữ chân khách VIP.