Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2025/26 diễn ra vào tối ngày 13/9 trên SVĐ Hàng Đẫy không chỉ nóng bỏng bởi các tình huống dưới sân cỏ mà còn gây sốt bởi một khoảnh khắc dễ thương trên khán đài. Ngay khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà, ống kính truyền hình bất ngờ bắt trọn hình ảnh bà xã anh - hot girl Chu Thanh Huyền - bật dậy ăn mừng với biểu cảm "mếu máo" khó tả.

Trong chiếc váy kẻ sọc đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Chu Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô không kiềm được cảm xúc, vừa cười vừa rưng rưng như muốn khóc, liên tục vỗ tay và hò reo giữa đám đông CĐV. Biểu cảm chân thật ấy ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề khiến fan bóng đá rần rần bàn tán.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú: "Khoảnh khắc vợ ăn mừng mà còn xúc động hơn cả chồng", "Nhìn thương ghê, chắc hạnh phúc lắm khi thấy Quang Hải ghi bàn", "Lúc Quang Hải sút bóng vào lưới, chị nhà khóc luôn rồi",...

Chu Thanh Huyền viral với biểu cảm mếu máo khi Quang Hải ghi bàn

Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức về chung nhà đầu năm 2024. Kể từ khi kết hôn, nàng WAGs thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng. Đây không phải lần đầu khán giả chứng kiến những khoảnh khắc xúc động của cô, nhưng lần này lại đặc biệt viral bởi sự chân thật, gần gũi.

Khoảnh khắc "mếu máo ăn mừng" của Chu Thanh Huyền càng chứng minh bóng đá không chỉ là cuộc chiến quyết liệt trên sân cỏ, mà còn mang đến những cảm xúc đời thường khiến người ta khó quên.

Vợ chồng Quang Hải hạnh phúc bên nhau



