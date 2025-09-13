Quang Hải được vợ lái xế hộp bạc tỷ đưa đi làm, tưởng "số hưởng" ai dè lại "tốn" ngay một iPhone 17

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Trong video, nàng WAG sinh năm 2000 xuất hiện với outfit đơn giản: áo phông oversized, quần short, giày thể thao và túi xách hàng hiệu. Chu Thanh Huyền cầm lái chiếc xế hộp bạc tỷ, tháp tùng chồng đến hội quân cùng CLB chủ quản Công an Hà Nội. Hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng không kém phần sành điệu của bà xã Quang Hải nhanh chóng khiến netizen xuýt xoa.

Trong khi đó, Quang Hải lại mang đến một khoảnh khắc cực đáng yêu. Anh diện trang phục thể thao tối giản, tay cầm ly nước, thản nhiên uống từng ngụm khi bước vào thang máy. Biểu cảm dễ thương và thoải mái của chàng tiền vệ cho thấy sự an yên, hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân sau hơn nửa năm về chung một nhà. Chu Thanh Huyền tươi cười hớn hở chia sẻ: "Dậy sớm đưa chồng yêu đi làm, để chồng mua iPhone 17 cho".

Chu Thanh Huyền lái xe đưa Quang Hải đi làm

Đầu năm 2024, đám cưới của Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền từng trở thành tâm điểm truyền thông. Sau hôn lễ, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hôn nhân ngọt ngào, không còn giữ sự riêng tư, kín đáo như thời gian còn hẹn hò.

Có thể thấy, Chu Thanh Huyền không chỉ là người bạn đồng hành trong các sự kiện quan trọng mà còn là "tài xế riêng" đáng tin cậy của ông xã. Hình ảnh cô lái xe đưa Quang Hải đi làm, đơn giản nhưng đầy yêu thương, càng làm khán giả thêm ngưỡng mộ tổ ấm trẻ trung, viên mãn của cặp đôi.

Với sự nghiệp ổn định của Quang Hải cùng hậu phương vững chắc là Chu Thanh Huyền, người hâm mộ tin rằng đôi vợ chồng trẻ sẽ tiếp tục viết nên nhiều dấu ấn đáng nhớ –-cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống thường nhật.