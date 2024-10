Việt Nam có “vua của các loại quả khô", ăn vào bổ đủ đường nhưng ít người biết

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hạt dẻ chứa chất xơ hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, hạt dẻ giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Hàm lượng kali dồi dào trong hạt dẻ giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch máu và tim. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch nguy hiểm khác. Các chất chống oxy hóa trong hạt dẻ có tác dụng chống viêm, bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Hạt dẻ được ví như “vua của các loại quả khô”. Ảnh: Healthline

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hạt dẻ là một lựa chọn tuyệt vời cho người bị tiểu đường vì chúng có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Điều này có nghĩa là hạt dẻ sẽ không làm tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn, giúp kiểm soát lượng đường huyết ổn định hơn.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hạt dẻ có khả năng cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể. Insulin là một hormone quan trọng giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào để tạo năng lượng. Khi độ nhạy insulin được cải thiện, cơ thể sẽ sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Hạt dẻ không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho cơ thể. Chất xơ trong hạt dẻ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh Hạt dẻ còn chứa các prebiotic, hoạt động như nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Tăng cường chức năng bộ não

Hạt dẻ không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho não bộ. Đặc biệt, hàm lượng vitamin nhóm B, nổi bật là vitamin B6, trong hạt dẻ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh. Vitamin B6 hỗ trợ sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và xử lý thông tin hiệu quả.

Hạt dẻ giúp tăng cường chức năng não bộ. Ảnh: Shutter Stock

Bên cạnh đó, hạt dẻ còn chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu thường được ví như "vitamin cho não". Choline là thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào thần kinh, đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Bổ sung choline đầy đủ giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, học hỏi và nhận thức, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa suy giảm trí nhớ do tuổi tác.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong hạt dẻ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, từ đó bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, là những "chiến binh" bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Bên cạnh vitamin C, hạt dẻ còn chứa một lượng đáng kể kẽm. Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, đặc biệt là đối với hệ miễn dịch. Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất và hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật hiệu quả hơn.

Cải thiện sức khỏe xương

Hạt dẻ là nguồn cung cấp dồi dào magie và phốt pho. Hai khoáng chất này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe. Magie giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả, trong khi phốt pho là thành phần cấu tạo nên xương và răng. Bổ sung hạt dẻ vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách tự nhiên và an toàn để tăng cường sức khỏe xương, đặc biệt là đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển và người lớn tuổi có nguy cơ loãng xương.