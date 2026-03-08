Trong lịch sử nhạc Việt, Phương Thanh là một trong những giọng ca hiếm hoi vừa sở hữu cá tính âm nhạc mạnh mẽ, vừa ghi dấu bằng những cột mốc đặc biệt về quy mô biểu diễn. Không chỉ là biểu tượng của Vpop giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, nữ ca sĩ còn từng gây chú ý khi nhận mức cát-xê tương đương 200 cây vàng và trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đưa concert cá nhân ra sân vận động.

Sinh năm 1973 với tên thật Bùi Thị Phương Thanh, nữ ca sĩ được khán giả quen gọi bằng biệt danh “Chanh”. Từ khi bước vào làng nhạc, cô nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng nhờ chất giọng khàn đặc trưng, cách hát đầy bản năng và phong thái biểu diễn máu lửa. Ở giai đoạn hoàng kim của thị trường nhạc Việt, giọng ca này gần như xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng và sân khấu lớn, trở thành cái tên bảo chứng cho sức hút phòng vé.

Sự nghiệp của Phương Thanh gắn liền với hàng loạt ca khúc được xem là “hit quốc dân”. Những bài hát như Giã từ dĩ vãng , Trống vắng , Một thời đã xa hay Khi giấc mơ về không chỉ phổ biến trên các sân khấu ca nhạc mà còn trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Phong cách biểu diễn của cô thường được mô tả là bùng nổ, giàu cảm xúc, mang màu sắc rock - pop mạnh mẽ trong bối cảnh nhạc Việt thời điểm đó vẫn còn thiên về ballad và nhạc nhẹ truyền thống.

Không dừng lại ở âm nhạc, Phương Thanh còn thử sức với điện ảnh và đạt được thành công đáng kể. Vai diễn thầy bói trong bộ phim Nụ hôn thần chết giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thành công này cho thấy khả năng biến hóa của nữ ca sĩ khi bước ra khỏi sân khấu ca nhạc để thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Thời kỳ đỉnh cao cũng gắn liền với những con số cát-xê và hợp đồng quảng cáo gây chú ý. Phương Thanh từng chia sẻ với truyền thông rằng vào năm 2001, cô ký hợp đồng quảng cáo đồ uống trị giá 100.000 USD. Ở thời điểm cách đây hơn hai thập kỷ, số tiền này tương đương khoảng 200 cây vàng và có giá trị đủ để mua một căn nhà đẹp tại TP.HCM. Ngoài ra, cô còn nhận thêm một hợp đồng quảng cáo son môi trị giá 30.000 USD. Những con số này phản ánh sức hút thương mại lớn của nữ ca sĩ trong giai đoạn thị trường giải trí Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ sôi động.

Bên cạnh các hoạt động quảng cáo và biểu diễn, Phương Thanh còn là nghệ sĩ tiên phong trong việc mở rộng quy mô concert cá nhân. Năm 2001, cô tổ chức liveshow tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM), trở thành một trong những ca sĩ Việt đầu tiên đưa chương trình riêng ra không gian sân vận động - mô hình vốn được xem là khá táo bạo với thị trường âm nhạc trong nước thời điểm đó. Đêm diễn này thường được nhắc lại như một dấu mốc quan trọng cho thấy sức hút của Phương Thanh ở giai đoạn đỉnh cao.

Những năm sau đó, hình ảnh “cô Chanh” gắn liền với các sân khấu lớn và những màn trình diễn bùng nổ. Nữ ca sĩ nhiều lần biểu diễn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thậm chí hát dưới mưa nhưng vẫn giữ trọn năng lượng sân khấu, tạo nên thương hiệu riêng về một nghệ sĩ hết mình với khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, quan điểm sống của Phương Thanh cũng dần thay đổi. Nữ ca sĩ thừa nhận từng trải qua giai đoạn đỉnh cao của tiền bạc và danh tiếng, nhưng khi bước sang tuổi trung niên, điều cô tìm kiếm lại là sự bình yên. Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông, Phương Thanh cho biết bản thân không còn đặt nặng tham vọng vật chất mà hướng tới cuộc sống cân bằng hơn, tập trung vào sức khỏe tinh thần và những giá trị cá nhân. Năm 2024, Phương Thanh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 và là một trong những đàn chị nhiệt huyết của chương trình.

Năm 2024, Phương Thanh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 và là một trong những đàn chị nhiệt huyết của chương trình (ảnh: FBNV)

Từ một giọng ca bùng nổ của nhạc Việt thập niên 1990 đến nghệ sĩ có nhiều dấu mốc tiên phong trong biểu diễn và thương mại, Phương Thanh vẫn là cái tên đặc biệt trong lịch sử Vpop. Những thành công về âm nhạc, điện ảnh và cả quy mô sân khấu đã giúp cô trở thành một trong những biểu tượng của giai đoạn chuyển mình quan trọng của thị trường giải trí Việt Nam.