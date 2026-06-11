Việt Nam có 1 loại lá là "kem chống nắng tự nhiên", giúp tóc đen và mọc nhanh hơn, cực tốt sức khỏe nhưng nhiều người không dám dùng

Không biết sau khi nắm được loạt công dụng này, bạn có dám thử ăn chúng?

Đó chính là rau diếp cá!

Rau diếp cá là loại cây quá quen thuộc với người Việt. Chúng mọc tua tủa ở bờ rào, góc vườn, ven ao hay những nơi đất ẩm. Loại rau này gần như không cần chăm sóc cầu kỳ vẫn xanh tốt quanh năm. Chính vì dễ sống, dễ trồng nên nhiều người xem rau diếp cá như một loại rau dân dã, thậm chí mọc nhiều chẳng khác gì cỏ dại.

Tuy nhiên, đằng sau mùi tanh đặc trưng khiến không ít người "lắc đầu" là một kho tàng dưỡng chất đáng kinh ngạc. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau diếp cá chứa nhiều flavonoid, polyphenol, vitamin C cùng các hoạt chất chống oxy hóa mạnh có lợi cho làn da, mái tóc và sức khỏe tổng thể. Thậm chí, loại rau này còn được nhiều chuyên gia da liễu ví von là "kem chống nắng tự nhiên" nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ da từ bên trong.

Rau diếp cá giúp da đẹp hơn, kích thích sản sinh collagen, tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên"

Một trong những công dụng nổi bật nhất của rau diếp cá là khả năng chăm sóc làn da.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau diếp cá chứa hàm lượng vitamin C khá dồi dào. Đây là dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein quyết định độ săn chắc, đàn hồi của da. Khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin C, quá trình sản sinh collagen diễn ra thuận lợi hơn, giúp da căng mịn, giảm nếp nhăn và hạn chế tình trạng chảy xệ theo tuổi tác.

Không chỉ vậy, rau diếp cá còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như quercetin và flavonoid. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra dưới tác động của tia UV, ô nhiễm môi trường và căng thẳng kéo dài.

Một số nghiên cứu cho thấy, các chất chống oxy hóa trong rau diếp cá có thể góp phần giảm tổn thương tế bào da do ánh nắng mặt trời gây ra. Vì thế, nhiều người ví rau diếp cá như một "lớp chống nắng sinh học" hỗ trợ bảo vệ da từ bên trong. Tất nhiên, rau diếp cá không thể thay thế kem chống nắng, nhưng việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và bảo vệ làn da toàn diện hơn.

Ngoài ra, đặc tính kháng viêm tự nhiên của rau diếp cá còn giúp hỗ trợ làm dịu da, giảm tình trạng mụn viêm và hạn chế kích ứng ở một số người.

Giúp tóc đen bóng hơn, kích thích tóc con mọc tua tủa

Không ít người bất ngờ khi biết rau diếp cá còn được sử dụng như một nguyên liệu chăm sóc tóc trong dân gian từ nhiều năm nay.

Rau diếp cá chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu. Khi nang tóc được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, tóc có điều kiện phát triển khỏe mạnh hơn.

Một số nghiên cứu ghi nhận các hoạt chất chống oxy hóa trong rau diếp cá có thể giúp giảm stress oxy hóa - một trong những yếu tố góp phần gây lão hóa tóc và tóc bạc sớm.

Nhiều người thường kết hợp rau diếp cá với nước vo gạo hoặc bồ kết để gội đầu. Cách làm này được cho là giúp da đầu sạch hơn, giảm gãy rụng và hỗ trợ tóc con phát triển. Dù chưa thể coi đây là phương pháp điều trị tóc bạc hay hói đầu, nhưng việc bổ sung rau diếp cá vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần nuôi dưỡng mái tóc từ bên trong.

Những lợi ích sức khỏe khác của rau diếp cá

Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc

Theo y học cổ truyền, rau diếp cá có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể. Đây là lý do nhiều người thường uống nước rau diếp cá vào mùa hè để giảm cảm giác nóng trong.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Flavonoid trong rau diếp cá có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, loại rau này có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số bằng chứng bước đầu cho thấy rau diếp cá có thể giúp cải thiện chuyển hóa glucose và hỗ trợ ổn định đường huyết. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không nên xem đây là phương pháp thay thế thuốc.

Tăng cường miễn dịch

Các hợp chất thực vật trong rau diếp cá có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa. Nhờ đó, loại rau này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ trong rau diếp cá giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Nhiều người biết rau diếp cá tốt nhưng vẫn "chạy mất dép" vì một lý do

Dù sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe nhưng rau diếp cá vẫn là loại rau gây tranh cãi nhất trên mâm cơm Việt.

Nguyên nhân chính nằm ở mùi tanh đặc trưng. Mùi này xuất phát từ các hợp chất tinh dầu tự nhiên có trong lá. Với người yêu thích, đó là hương vị hấp dẫn. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là trẻ em, mùi tanh của rau diếp cá có thể khiến họ cảm thấy khó chịu.

Nếu muốn tận dụng lợi ích của rau diếp cá nhưng ngại mùi vị, bạn có thể thử một số cách sau:

Trộn rau diếp cá cùng các loại rau thơm khác như húng quế, tía tô, rau mùi.

Ăn kèm các món cuốn hoặc gỏi để giảm cảm giác tanh.

Xay sinh tố cùng dứa, táo hoặc cam.

Dùng rau diếp cá làm nước ép nhưng thêm một ít mật ong hoặc chanh.

Chần sơ qua nước nóng trước khi chế biến.

Những lưu ý khi dùng rau diếp cá để tránh phản tác dụng

Dù tốt cho sức khỏe nhưng rau diếp cá không phải ăn càng nhiều càng tốt. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Việt Nam):

Không nên lạm dụng nước ép rau diếp cá với lượng lớn trong thời gian dài.

Người có cơ địa lạnh, thường xuyên tiêu chảy hoặc dễ đau bụng nên sử dụng với lượng vừa phải.

Rau diếp cá sống cần được rửa thật sạch để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn.

Phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Không nên thay thế thuốc điều trị bằng các bài thuốc dân gian từ rau diếp cá.

(Ảnh minh họa: Internet)