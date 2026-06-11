Cô gái 26 tuổi khuôn mặt sưng phù và cứng đờ vì nghiện 1 thứ nhiều chị em rất ưa chuộng

Elva, một hot blogger 26 tuổi đến từ Ba Lan, không giống như những blogger làm đẹp thông thường, cô ấy được chú ý không phải vì lối trang điểm tinh tế hay trang phục thời trang, mà vì…

Cô được chú ý vì khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng sau nhiều năm tự tiêm chất làm đầy. Trán cô ấy phồng bất thường, mí mắt sụp xuống, và khuôn mặt cứng đờ, vô cảm. Những thay đổi này không phải do bất kỳ bệnh tật nào gây ra, mà là kết quả của nhiều năm tự phẫu thuật thẩm mỹ tại nhà.

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là câu chuyện về "sự yêu thích cái đẹp thái quá", nhưng thực chất, nó phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn. Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, nỗi lo lắng về ngoại hình đang lan rộng với tốc độ chưa từng có.

Ngày càng nhiều người quen so sánh ngoại hình của mình với "hình ảnh hoàn hảo" trên mạng. Khi các bộ lọc, hiệu ứng làm đẹp và công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tiếp tục làm giảm ngưỡng giới hạn về thay đổi ngoại hình, một số người đang dần rơi vào vòng xoáy phóng đại vô hạn những khuyết điểm của chính mình.

Elva cũng vậy. Để theo đuổi vẻ ngoài lý tưởng, cô đã mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chẳng hạn như dầu silicon và dầu paraffin từ chợ đen rồi tiêm chúng vào cơ thể mình trong một thời gian dài. Ban đầu, có lẽ cô chỉ muốn cải thiện một phần nào đó trên cơ thể, nhưng với mỗi lần thay đổi, cô bắt đầu liên tục theo đuổi phiên bản "hoàn hảo hơn" tiếp theo của chính mình. Thật không may, sự theo đuổi này không mang lại cho cô bất kỳ sự thỏa mãn nào, mà thay vào đó khiến cô rơi vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

Trong y học có một chứng rối loạn tâm lý gọi là rối loạn biến dạng cơ thể. Bệnh nhân thường quá chú trọng vào những chi tiết nhất định về ngoại hình của mình, thậm chí tin rằng họ có những khuyết điểm nghiêm trọng, ngay cả khi người khác không nhận thấy. Họ liên tục cố gắng sửa chữa những "vấn đề" này nhưng không bao giờ đạt được sự hài lòng thực sự. Điều đáng lo ngại hơn nữa là Internet đôi khi lại khuếch đại hành vi nguy hiểm này.

Dưới những video của Elva, nhiều cư dân mạng không những không ngăn cản mà còn khuyến khích cô tiếp tục những màn biến đổi ngoại hình cực đoan. Một số người theo dõi vì tò mò và coi cô như một biểu tượng thu hút sự chú ý, trong khi những người khác đơn giản chỉ xem hành vi này như một hình thức giải trí. Khi lượt thích và sự chú ý tiếp tục tăng lên, những người sáng tạo nội dung cũng dễ nảy sinh hiểu lầm rằng hành vi của họ được công nhận.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với độ chính xác, sự tán thưởng trên mạng không thể thay thế lời khuyên y tế, và sự ủng hộ của người hâm mộ không thể che lấp những rủi ro về sức khỏe. Khi các chất làm đầy không được chứng nhận đi vào cơ thể người, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô, suy giảm thị lực, và thậm chí tử vong là có thật. Nhiều tác hại này có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng có thể đột ngột bùng phát vào một ngày nào đó trong tương lai.

Trải nghiệm của Elva là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Cho dù đó là phẫu thuật thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình, nó đều phải dựa trên khoa học, sự an toàn và hướng dẫn của chuyên gia. Vẻ đẹp thực sự không phải là việc liên tục thay đổi bản thân, mà là học cách hòa hợp với chính mình. Khi một người bắt đầu làm hại cơ thể mình để theo đuổi hình ảnh lý tưởng, điều cần được sửa chữa có thể không chỉ là khuôn mặt mà còn là suy nghĩ sâu bên trong của họ.

Nguồn và ảnh: QQ