Người mẹ Nhật giảm 28kg, lột xác nóng bỏng đến mức nhiều người hoảng hốt: "Có đúng là cùng 1 người không?"

Sau khi giảm 28kg, người mẹ trẻ này cho biết không chỉ tự tin hơn mà còn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi về sức khỏe thể chất.

Không cần đến dao kéo, hành trình lột xác của một bà mẹ bỉm sữa người Nhật Bản mới đây đã làm bùng nổ mạng xã hội X với hơn 4 triệu lượt xem. Từng chạm mốc 78kg với thân hình "sồ sề", cô đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi thổi bay 28kg mỡ thừa. Xuất hiện trong diện mạo mới đầy nóng bỏng, bà mẹ này khiến cộng đồng mạng đồng loạt ngã ngửa vì không thể tin vào mắt mình.

Động lực giảm cân từ niềm đam mê hóa trang

Nhân vật chính trong câu chuyện truyền cảm hứng này là Souu, một nữ cosplayer (người hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh, anime, game hoặc phim...) có tiếng tại xứ sở hoa anh đào.

Sau khi sinh con, giống như bao phụ nữ khác, Souu phải đối mặt với tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Cơ thể nặng nề, tích mỡ nhiều ở vùng bụng và đùi từng khiến cô rơi vào trạng thái tự ti trầm trọng.

Hình ảnh Souu khi nặng 78kg

Bước ngoặt xuất hiện khi tựa game Street Fighter VI ra mắt nhân vật Chun Li phiên bản mới. Trong giới anime, Chun Li nổi tiếng là đả nữ sở hữu kỹ năng chiến đấu đỉnh cao cùng đôi chân săn chắc, khỏe khoắn và vòng eo con kiến vạn người mê. Đây cũng là nhân vật Souu vô cùng yêu thích.

Nhưng khi đứng trước gương nhìn lại thân hình 78kg của mình, Souu nhận ra nếu không chịu thay đổi, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm tay vào giấc mơ tái hiện hoàn hảo nhân vật thần tượng. Niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật cosplay đã trở thành mồi lửa kích hoạt ý chí giảm cân kiên cường của người mẹ trẻ.

Souu tự thiết kế cho mình một cuộc cách mạng kéo dài một năm rưỡi. Mới đây, cô tự tin tung ảnh so sánh ngày ấy và bây giờ khi ép cân thành công về mốc 50kg với thân hình hoàn hảo. Bức ảnh diện bộ trang phục cắt xẻ táo bạo của Chun Li khoe trọn vòng eo phẳng lì, cơ bụng săn chắc cùng thần thái ngút ngàn đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự.

Động lực giảm cân của Souu đến từ niềm đam mê cosplay

Bài đăng nhanh chóng thu về hơn 40.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận hoài nghi liệu đây có phải là cùng một người hay không. Thậm chí, nhiều huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp cũng phải vào thả tim và thán phục trước cơ khối săn chắc, không hề bị chảy xệ của bà mẹ một con.

Souu như "lột xác" thành người khác sau khi giảm 28kg

Souu cho biết thêm, sau khi giảm cân xong, cô không chỉ tự tin, được sống trọn với đam mê mà còn cảm nhận được sức khỏe cải thiện rõ rệt.

3 mẹo quản lý thực đơn thông minh của người "nghiện ăn"

Nhiều người thất bại trong việc siết cân vì chọn phương pháp cực đoan như nhịn đói, dẫn đến việc cơ thể suy nhược rồi ăn bù vô độ. Souu chia sẻ bí quyết giữ dáng của cô nằm ở quy tắc: 20% luyện tập và 80% quản lý chế độ ăn uống.

Bản thân vốn là một người có "tâm hồn ăn uống", lại chuộng các món đậm vị, nhiều muối, Souu đã áp dụng chiến lược thay đổi "từ từ" để đánh lừa cơ thể qua 3 mẹo cốt lõi:

1. Tuyệt đối nói không với tinh bột tinh chế

Người mẹ trẻ loại bỏ hoàn toàn cơm gạo trắng, bánh mì trắng ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, cô chọn gạo lứt và các loại ngũ cốc nguyên cám. Nhóm tinh bột chuyển hóa chậm này rất giàu chất xơ, có chỉ số đường huyết thấp giúp no lâu, khống chế cơn thèm ăn và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa cực tốt.

2. Đổi món ăn kèm sang phiên bản nhiều trứng, ít béo

Souu khai tử các món chiên xào nhiều dầu mỡ. Thực đơn của cô tập trung vào các loại thịt ức gà, hải sản, trứng để bổ sung nguồn protein dồi dào, giúp tăng cơ giảm mỡ mà không gây tích nước.

3. Đổi ngược thứ tự ăn, ưu tiên rau xanh

Khi giảm cân, thứ tự ăn uống các thực phẩm cũng rất quan trọng (Ảnh minh họa)

Đây là mẹo tối quan trọng giúp Souu kiểm soát lượng calo nạp vào. Trong mỗi bữa ăn, cô luôn duy trì nguyên tắc bất di bất dịch là ăn rau trước. Việc lấp đầy dạ dày bằng chất xơ từ sớm giúp tạo cảm giác lửng bụng, từ đó giảm tự nhiên lượng thức ăn giàu năng lượng ở phía sau.

Câu chuyện của Souu là minh chứng sống cho thấy, dù đã làm mẹ và bận rộn đến đâu, chỉ cần có đủ động lực và một phương pháp khoa học, phái đẹp hoàn toàn có thể giảm cân thành công.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Asia One, Top Beauty