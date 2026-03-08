Việt kiều 43 tuổi hoại tử vú sau phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Vừa qua, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân là Việt kiều Đức trong tình trạng nhiễm trùng vú nghiêm trọng, hoại tử diện rộng. Đây là một trường hợp biến chứng nặng sau khi bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở y tế trước đó.

Bệnh nhân là chị L.T.T (43 tuổi), hiện sinh sống tại Đức. Trong thời gian về Việt Nam, chị quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vóc dáng. Trước đó khoảng 2 năm, bệnh nhân từng phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ tạo hình thành bụng. Tuy nhiên, do chưa hài lòng với kết quả, chị tiếp tục thực hiện phẫu thuật thu nhỏ và treo sa trễ ngực tại một cơ sở y tế.

Khoảng một tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt nhẹ, sưng đau vùng vú hai bên, chảy dịch và mủ tại vết mổ. Trong vòng hai tháng, bệnh nhân đã phải trải qua ba lần phẫu thuật để lấy bỏ túi độn, cắt lọc tổ chức hoại tử và làm sạch ổ áp xe, đồng thời điều trị nhiều đợt kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn không cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở vú phải. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân đã ở mức nghiêm trọng. Vú phải sưng nề, hoại tử da diện rộng với vùng khuyết da khoảng 5 x 8 cm, chảy dịch đục. Vú trái tuy vết mổ đã liền tương đối nhưng vẫn còn đau nhiều. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy hình ảnh ổ hoại tử và tụ dịch trong nhu mô và khoang dưới tuyến vú hai bên. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng và áp xe vú hai bên sau phẫu thuật vú.

Chia sẻ với phóng viên, TS. Dương Mạnh Chiến (Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, đây là một trường hợp rất phức tạp. Bệnh nhân đã trải qua nhiều lần phẫu thuật trước đó, tổn thương nhiễm trùng lan rộng trong nhu mô tuyến vú khiến việc kiểm soát nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn.

Một trong những thách thức đối với ê-kíp điều trị là không có đầy đủ hồ sơ phẫu thuật và danh mục thuốc đã sử dụng trước đó. Vì vậy, các bác sĩ phải tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, bao gồm xác định vi khuẩn gây nhiễm trùng, mức độ tổn thương mô và phạm vi hoại tử để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Dự kiến quá trình điều trị của bệnh nhân sẽ trải qua ít nhất hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt lọc triệt để ổ áp xe, loại bỏ toàn bộ tổ chức hoại tử và mô nhiễm trùng. Sau khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát và mô hạt phát triển tốt, bệnh nhân mới có thể bước sang giai đoạn phẫu thuật tạo hình phục hồi vùng ngực.

Theo các bác sĩ, nhiễm trùng sau phẫu thuật vú là biến chứng không thường gặp nhưng có thể xảy ra, đặc biệt ở những bệnh nhân đã từng trải qua nhiều lần phẫu thuật vùng ngực hoặc có đặt túi độn. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, biến chứng có thể dẫn đến hoại tử mô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kết quả thẩm mỹ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, chị em khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ cần đặc biệt lưu ý:

- Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

- Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cần có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa.

- Người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật và tái khám đúng lịch.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của nhiều người. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín và đảm bảo các điều kiện an toàn y khoa là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng và đạt được kết quả thẩm mỹ như mong muốn.

*Thông tin bệnh nhân đã được thay đổi một số chi tiết nhằm đảm bảo quyền riêng tư và phục vụ mục đích truyền thông y tế*