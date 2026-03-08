Phần thịt lợn "phải đặt trước mới có mà mua", ăn đúng cách có thể mang lại 4 lợi ích lớn cho sức khỏe, bác sĩ cũng phải khen ngợi

Một buổi chiều tại quảng trường khu dân cư, bà Vương, 56 tuổi, xách túi thịt thủ (thịt đầu heo) vừa mua về vừa trò chuyện với hàng xóm. Bà cười nói: “Hồi trẻ tôi cứ nghĩ thịt thủ toàn mỡ, chỉ hợp làm món nhắm. Không ngờ càng lớn tuổi lại càng thèm vài lát. Nhưng không biết món này có thực sự bổ dưỡng không?”.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lập tức khiến nhóm “bạn mê ẩm thực” bàn tán sôi nổi. Có người lắc đầu cho rằng thịt thủ nhiều mỡ, nhiều cholesterol, dễ gây các bệnh “ba cao”. Nhưng cũng có người nói từng nghe rằng ăn một lượng vừa phải lại có lợi cho da và khớp.

Thực tế, một số kết luận khoa học gần đây đã phần nào thay đổi quan niệm phổ biến về món ăn dân dã này.

Thịt thủ không hẳn là thực phẩm kém lành mạnh

Thịt thủ là phần thịt lấy từ vùng đầu của con heo, bao gồm má, tai, cằm và phần thịt quanh miệng. So với thịt nạc thông thường, đặc điểm nổi bật của loại thịt này là thớ thịt mềm, dai nhẹ và chứa nhiều collagen , nhờ đó khá dễ nhai, phù hợp với cả người lớn tuổi hoặc người có răng yếu.

Theo bảng thành phần, trong 100 gram thịt thủ có khoảng 16-18 gram protein, đồng thời lượng collagen cao gấp 2- 3 lần so với thịt nạc heo thông thường.

So với các sản phẩm collagen dạng viên hay dạng bột, việc bổ sung collagen từ thực phẩm tự nhiên thường được đánh giá là an toàn và hợp lý hơn. Một số nghiên cứu đăng trên Tạp chí Thấp khớp học Trung Quốc cũng cho thấy việc bổ sung collagen tự nhiên trong chế độ ăn có thể giúp cải thiện tình trạng viêm khớp và làm chậm quá trình thoái hóa sụn.

Không chỉ vậy, thịt thủ còn chứa nhiều sắt và kẽm , hai vi chất quan trọng cho sức khỏe. Đặc biệt ở phần má và tai, hàm lượng sắt có thể đạt 2,6mg/100g , cao hơn khoảng 35% so với thịt nạc heo thông thường , trong khi kẽm khoảng 2,9mg/100g.

Ăn điều độ có thể mang lại 4 lợi ích

- Giúp cải thiện độ đàn hồi của da

Thịt thủ giàu collagen và elastin, hai thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy, nếu ăn khoảng 50- 70 g mỗi lần, 2-3 lần mỗi tuần , lượng nước trong da có thể tăng lên khoảng 15% , đồng thời các nếp nhăn có xu hướng giảm nhẹ.

Điều này cũng củng cố quan điểm ngày càng phổ biến rằng bổ sung dưỡng chất từ thực phẩm có thể hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

- Hỗ trợ sức khỏe khớp

Collagen không chỉ tốt cho da mà còn có vai trò trong cấu trúc sụn khớp. Theo một số tài liệu chuyên ngành thấp khớp học, những người trung niên và cao tuổi bị đau khớp nếu bổ sung thực phẩm giàu collagen trong khoảng 3 tháng có thể ghi nhận mức độ đau giảm khoảng 11- 15% , đồng thời tốc độ thoái hóa sụn cũng chậm hơn.

- Giúp phòng thiếu máu và tăng cường miễn dịch

Nhờ chứa nhiều sắt và kẽm, thịt thủ có thể hỗ trợ quá trình tạo hemoglobin trong máu, từ đó giúp giảm tình trạng mệt mỏi, chóng mặt do thiếu máu.

Kẽm còn được xem là vi chất quan trọng đối với hệ miễn dịch. Khi cơ thể thiếu kẽm, khả năng chống lại nhiễm trùng giảm đi và vết thương cũng lâu lành hơn.

Một khảo sát dịch tễ học trên khoảng 2.000 người cho thấy những người ăn các loại thịt giàu sắt và kẽm (bao gồm thịt thủ) khoảng 2 lần mỗi tuần có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt thấp hơn 12,7% , đồng thời tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cũng giảm gần 10% .

- Hỗ trợ hoạt động của não bộ

Ít người chú ý rằng thịt thủ còn chứa lecithin, vitamin nhóm B và choline , những dưỡng chất có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh.

Các chất này tham gia vào quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, từ đó có thể góp phần cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Trong Hướng dẫn dinh dưỡng cho người trung niên và cao tuổi do Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh (Trung Quốc) biên soạn năm 2023, thịt thủ được xem là một nguồn protein có thể bổ sung với lượng vừa phải trong chế độ ăn của người lớn tuổi.

Ăn thế nào để đảm bảo sức khỏe?

Dù có nhiều giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh nguyên tắc ăn điều độ . Lượng khuyến nghị thường là khoảng 50 gram mỗi lần, 2-3 lần mỗi tuần . Ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng chất béo và cholesterol trong khẩu phần.

Một số lưu ý khi sử dụng:

-Chọn phần thịt phù hợp: má, tai hoặc cằm thường có lượng collagen cao và tỷ lệ mỡ vừa phải.

- Cách chế biến: nên ưu tiên luộc, hầm, kho nhẹ hoặc làm gỏi lạnh để giảm bớt dầu mỡ, hạn chế nêm quá mặn hoặc quá cay.

- Kết hợp thực phẩm: ăn cùng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ hấp thu dưỡng chất và cân bằng dinh dưỡng.

Những người cần hạn chế

Người bị mỡ máu cao, cholesterol cao hoặc bệnh gan thận nên hạn chế ăn. Trẻ em và phụ nữ mang thai cũng cần sử dụng với lượng vừa phải trong chế độ ăn đa dạng.

Nhìn chung, thịt thủ không phải là thực phẩm “xấu” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được sử dụng hợp lý và kết hợp với chế độ ăn cân bằng, đây vẫn có thể là một nguồn cung cấp protein và vi chất dinh dưỡng đáng giá trong bữa ăn hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu