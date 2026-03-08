Cứu người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp sau khi bị điện giật

Ngày 8-3, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim sau khi bị điện giật. Bệnh nhân là L.H.H (44 tuổi, ở Tây Ninh), trong lúc sửa thiết bị điện bất cẩn nên bị điện giật. Ngay sau đó người bệnh đau lói ngực trái, đau âm ỉ, không lan, không có tư thế giảm đau kèm khó thở vã mồ hôi, nghỉ ngơi không hết, nhập viện.

Can thiệp tại phòng thông tim

Tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Nguyễn Trãi, bác sĩ ghi nhận tình trạng đau ngực điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên vùng thành trước, siêu âm tim giảm động thất trái. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước hẹp 40% đoạn II, tắc hoàn toàn đoạn xa, tắc hoàn toàn đoạn xa nhánh Diagonal 1. Các bác sĩ can thiệp hút huyết khối và nong bóng đoạn xa động mạch liên thất trước và đoạn xa Diagonal I.

Sau can thiệp người bệnh hết nặng ngực, chuyển khoa điều trị nội trú khoảng 1 tuần theo phác đồ NMCT cấp, trước xuất viện chụp lại mạch vành kiểm tra ghi nhận hình ảnh mạch vành thông tốt, không ghi nhận tái hẹp lại sau can thiệp.

BS.CKI Lê Quốc Anh, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết nhồi máu cơ tim cấp sau điện giật là một tình huống hiếm gặp. Gần đây, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp như vậy: Người bệnh có tiền căn hút thuốc lá khoảng 30 gói/năm. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận vị trí tổn thương có hẹp khoảng 40% — đây có thể là yếu tố thuận lợi khiến biến cố tim mạch xảy ra sau điện giật.

Điểm đáng lưu ý là ngay sau tai nạn, người bệnh đã tự nhận thấy cơn đau ngực là bất thường và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Việc đi khám sớm đóng vai trò rất quan trọng vì nhồi máu cơ tim (dù do nguyên nhân nào) luôn là một cấp cứu tim mạch cần được xử trí khẩn cấp.

Thăm khám trong quá trình điều trị

Trong thực tế, các triệu chứng thường gặp có thể bao gồm: Đau/nặng ngực, khó thở đột ngột, vã mồ hôi… Đặc biệt, nguy cơ cao hơn ở những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc lớn tuổi. Vì vậy, nếu sau điện giật (hoặc sau bất kỳ tình huống stress mạnh nào) xuất hiện đau ngực hay khó thở, người bệnh không nên chủ quan, hãy đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Nếu bạn hoặc người thân có triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim (đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng…) hãy đi khám/cấp cứu ngay. Đến sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong kết quả điều trị.



