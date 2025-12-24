Viêm ruột hoại tử đe dọa tính mạng trẻ sinh non

Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa can thiệp ngoại khoa khẩn cấp cho một bệnh nhi sinh non song thai mắc viêm ruột hoại tử nặng, bệnh lý có nguy cơ tử vong cao nếu xử trí chậm trễ.

Bệnh nhi là song thai thứ hai, sinh mổ ở 31 tuần 4 ngày do suy thai, cân nặng lúc sinh 950 gram. Sau sinh, trẻ được theo dõi tại một bệnh viện sản tại TP Hồ Chí Minh trong tình trạng thở nhanh.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng như bụng trướng căng nhanh, ống thông dạ dày ra dịch xanh, chưa đi tiêu, tình trạng hô hấp xấu dần. Kết quả X-quang bụng ghi nhận hình ảnh ruột giãn, nghi ngờ tắc ruột, trẻ được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng nặng, bụng trướng căng ảnh hưởng hô hấp, phải thở máy, thông dạ dày ra nhiều dịch xanh. Trước diễn tiến nguy kịch, ca bệnh được hội chẩn khẩn với ngoại nhi và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tránh nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan.

Theo BS.CKI Nguyễn Hiền - Khoa Ngoại Tổng hợp, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 15 cm ruột non bị viêm, hoại tử, ruột giãn to, mất nhu động, nguy cơ thủng cao do thiếu máu nuôi. Ekip đã cắt bỏ đoạn ruột hoại tử và nối lại hai đầu ruột lành trong điều kiện bệnh nhi cực nhẹ cân và có rối loạn đông máu.

Sau mổ, trẻ được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tình trạng dần ổn định, đã ăn sữa và đi tiêu trở lại, các chỉ số sinh tồn cải thiện.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, viêm ruột hoại tử thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai. Thai cho bị thiếu máu mạn tính từ trong bào thai, máu ưu tiên cho não và tim khiến ruột bị giảm tưới máu kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm ruột hoại tử sau sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan trước các dấu hiệu tiêu hóa bất thường ở trẻ sinh non. Việc phát hiện sớm và phối hợp đa chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định tiên lượng và khả năng sống còn của bệnh nhi.