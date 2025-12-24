Tổn thương gót chân nặng do bỏng ống xả xe máy

Người bệnh H.V.P. (Phú Thọ), nhập Khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tổn thương nặng vùng gót chân trái sau bỏng ống xả xe máy. Vết thương kéo dài nhiều ngày, đau nhiều, đi lại khó khăn, có dịch tiết, mép vết thương xơ chai, đáy nhợt màu, nguy cơ nhiễm trùng sâu.

Qua thăm khám và đánh giá cận lâm sàng, các bác sĩ xác định tổn thương đã chuyển sang giai đoạn loét mạn tính. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và suy giảm chức năng vận động bàn chân.

Ekip phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc toàn bộ mô hoại tử, sau đó thực hiện phẫu thuật che phủ khuyết phần mềm bằng vạt da gan chân trong có cuống mạch liền. Đây là kỹ thuật giúp che phủ hiệu quả vùng gót chân - khu vực chịu lực lớn nhưng ít phần mềm bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện liền thương tốt hơn.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, đau giảm rõ rệt, khả năng đi lại cải thiện. Vết thương liền tốt, không ghi nhận biến chứng nhiễm trùng. Người bệnh được xuất viện và hướng dẫn chăm sóc, theo dõi tại nhà.

Theo ThS.BS Lê Hữu Sơn, khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ - Bỏng, vùng gót chân có vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động. Khi bị tổn thương sâu, khả năng tự phục hồi rất hạn chế, do đó phẫu thuật chuyển vạt che phủ là giải pháp cần thiết để bảo tồn chức năng bàn chân và hạn chế di chứng lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các vết bỏng do ống xả xe máy. Khi vết thương có dấu hiệu đau tăng, chảy dịch, lâu liền hoặc xuất hiện giả mạc, cần đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách, tránh để tiến triển thành loét mạn tính, gây khó khăn cho điều trị sau này.