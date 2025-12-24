Bác sĩ điều chỉnh “trứng” ẩn, giúp chàng trai hồi phục sức khỏe sinh sản

Một chàng trai trẻ tìm đến Bệnh viện An Bình, TPHCM khám trong tâm trạng vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Lý do đi khám không phải vì đau, cũng không phải vì gặp trục trặc sinh lý mà xuất phát từ một cảm giác rất khó gọi tên: Tinh hoàn không đều.

Trong một lần tự kiểm tra khi tắm, anh nhận ra một bên bìu có tinh hoàn rõ ràng, bên còn lại thì trống rỗng. Không đau, không sưng, không bất thường gì khác. Nhưng chính bất thường nàykhiến anh lo lắng. Sau nhiều ngày đắn đo, anh quyết định đi khám.

Ê-kíp y-bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật đưa tinh hoàn về bìu cho chàng trai

Qua khám lâm sàng, siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn một bên. Tinh hoàn không nằm trong bìu như bình thường mà kẹt lại ở vùng bụng. Đây là tình trạng thường xuất hiện từ nhỏ nhưng trong trường hợp này đã bị bỏ sót suốt nhiều năm.

Ngay sau đó, ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị tiết niệu-Bệnh viện An Bình, đã chỉ định phẫu thuật đưa "trứng" về đúng chỗ bằng cách hạ tinh hoàn xuống bìu. Ca mổ diễn ra thuận lợi, tinh hoàn được đưa về đúng vị trí khiến gia đình thở phào nhẹ nhõm.

Điều đáng nói là tinh hoàn ẩn không phải bệnh hiếm nhưng lại rất dễ bị bỏ qua, nhất là khi chỉ ẩn một bên. Nhiều trường hợp trẻ vẫn dậy thì bình thường, vẫn cao lớn, vẫn có ham muốn nên gia đình và bản thân người bệnh không nghĩ rằng mình có vấn đề. Chính vì vậy, tình trạng này có thể kéo dài đến tuổi thiếu niên, thậm chí trưởng thành mới được phát hiện tình cờ.

Nguy cơ ung thư tinh hoàn BS cũng cảnh báo tinh hoàn không nằm đúng vị trí trong bìu sẽ chịu nhiệt độ cao hơn bình thường. Theo thời gian, điều này có thể làm giảm khả năng sinh tinh dẫn đến giảm khả năng sinh sản. Nếu để quá lâu, tinh hoàn có nguy cơ teo nhỏ, mất chức năng không hồi phục. Ngoài ra, nguy cơ ung thư tinh hoàn ở tinh hoàn ẩn cao hơn so với tinh hoàn bình thường, đặc biệt nếu không được can thiệp sớm. Khi phát hiện muộn, việc phẫu thuật cũng trở nên phức tạp hơn. Tinh hoàn có thể đã teo, mạch máu nuôi kém hoặc nằm ở vị trí khó tiếp cận. Khi đó, mục tiêu không chỉ là hạ tinh hoàn mà còn phải cân nhắc đến khả năng bảo tồn chức năng và theo dõi lâu dài. Với các bậc cha mẹ, việc kiểm tra tinh hoàn cho trẻ ngay từ lúc sơ sinh cũng rất quan trọng. Khi tắm cho con, chỉ cần quan sát và sờ nhẹ xem có đủ hai tinh hoàn trong bìu hay không. Nếu nghi ngờ chỉ thấy một bên hoặc tinh hoàn không rõ, tuyệt đối không nên chủ quan hay nghĩ rằng "lớn lên rồi sẽ tự xuống". Việc thăm khám sớm sẽ giúp bác sĩ theo dõi và can thiệp đúng thời điểm, giảm tối đa nguy cơ về sau.



