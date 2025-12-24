Những sai lầm trong điều trị cúm A

Cúm A là bệnh truyền nhiễm theo mùa với khả năng lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Nhiều người mắc bệnh nhưng xử trí không đúng cách, đặc biệt trong những ngày đầu. Điều này khiến virus có cơ hội nhân lên mạnh hơn và đẩy cơ thể vào trạng thái kiệt quệ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà các bác sĩ tại nhiều cơ sở y tế ghi nhận trong thời gian gần đây.

Hình minh họa: Gambar Laras Anjani

Lạm dụng kháng sinh dù không có chỉ định: Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất là sử dụng kháng sinh ngay khi bị sốt, đau họng hay ho. Kháng sinh không có tác dụng với virus cúm A và chỉ được chỉ định khi có dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn. Việc dùng sai vừa không rút ngắn thời gian bệnh, vừa làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh.

Tự ý dùng thuốc kháng virus hoặc dùng sai thời điểm: Thuốc kháng virus như Oseltamivir chỉ phát huy hiệu quả tối ưu trong 48 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng và phải được bác sĩ kê đơn. Nhiều người tự mua dùng hoặc chờ bệnh nặng mới uống, dẫn đến hiệu quả thấp, tốn chi phí và dễ gặp tác dụng phụ.

Kiêng ăn, kiêng uống làm cơ thể suy kiệt: Một số người lo sợ buồn nôn, đầy bụng nên hạn chế ăn uống quá mức. Thực tế, cơ thể đang ở tình trạng tiêu hao năng lượng lớn để chống virus, nếu không được cung cấp đủ nước và dinh dưỡng sẽ rất dễ mệt mỏi, chóng mặt, hồi phục chậm và dễ biến chứng.

Hạ sốt liên tục, dùng nhiều loại thuốc cùng lúc: Nhiều trường hợp uống liên tiếp các thuốc hạ sốt khác nhau để mong giảm sốt nhanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ quá liều paracetamol, gây hại gan và bị che lấp triệu chứng nặng. Chỉ nên sử dụng một loại hạ sốt, đúng liều lượng và theo dõi sát tình trạng cơ thể.

Xông hơi, đắp thuốc dân gian không đúng cách: Xông hơi nước nóng quá lâu có thể gây bỏng đường hô hấp, mất nước và làm cơ thể thêm mệt. Một số mẹo dân gian như đắp gừng, bôi dầu quá nhiều khiến da kích ứng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các biện pháp hỗ trợ chỉ nên dùng ở mức độ nhẹ, an toàn và không thay thế điều trị y khoa.

Đi làm, đi học khi còn triệu chứng và chưa hết lây: Cúm A có thời gian lây mạnh từ ngày đầu đến ngày thứ 5-7. Việc cố gắng đi làm, giao tiếp với nhiều người khi còn ho, sốt, đau mỏi không chỉ làm bệnh nặng thêm mà còn gia tăng nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Hình minh họa: Gambar Laras Anjani

Không theo dõi triệu chứng cảnh báo nặng: Nhiều người chủ quan, không chú ý các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, môi tím, đau ngực, sốt cao kéo dài, lơ mơ, hoặc trẻ em bú kém, co giật, kích thích. Đây là các triệu chứng cần đưa đi khám ngay để phòng ngừa nguy cơ viêm phổi hoặc biến chứng nguy hiểm.