Infographic: Dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy thường bị xem là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm khởi phát với những triệu chứng rất dễ nhầm lẫn, khiến người bệnh chủ quan, chậm đi viện và đối mặt với nguy cơ biến chứng.

Infographic này giúp người đọc nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, thông qua các triệu chứng đặc trưng từ nhẹ đến nặng, vốn tiềm ẩn nguy hiểm nhiều hơn những biểu hiện tiêu hóa thường gặp. Việc hiểu đúng các dấu hiệu này không chỉ giúp xử trí kịp thời khi có ngộ độc, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro biến chứng cho bản thân và gia đình trong bối cảnh ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra khá phổ biến.