Viêm cơ tim: Đừng chủ quan, kể cả người trẻ khỏe

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một trường hợp viêm cơ tim cấp ở nam thanh niên 23 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý tim mạch.

Theo bệnh sử, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân chỉ có biểu hiện sốt và đau họng nhẹ, giống cảm cúm thông thường. Sau khi tự dùng thuốc hạ sốt, triệu chứng thuyên giảm. Tuy nhiên, người bệnh bất ngờ xuất hiện đau nhiều vùng ngực trái, lan ra sau lưng nên được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không ho, không khó thở, huyết áp ổn định, mạch không nhanh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim Troponin I tăng rất cao, khoảng 19.000 pg/ml, trong khi giá trị bình thường chỉ từ 0-17 pg/ml. Người bệnh được chẩn đoán viêm cơ tim cấp và nhanh chóng được tư vấn chuyển lên Trung tâm Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết, viêm cơ tim không phải là bệnh hiếm và có thể xảy ra ở người trẻ, không có bệnh nền, thường xuất hiện sau các đợt nhiễm virus như cúm, sốt virus, viêm họng. Đáng lo ngại, triệu chứng ban đầu thường nhẹ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với bệnh lý thông thường.

Nếu phát hiện muộn, viêm cơ tim có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc thậm chí đột tử. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, mệt bất thường, chóng mặt, đặc biệt nếu xuất hiện sau một đợt sốt hay cảm cúm.

Người trẻ không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quyết định trong phòng ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe tim mạch.