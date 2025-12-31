Trẻ em nghỉ lễ dài ngày: Những tai nạn sinh hoạt thường gặp

Ảnh minh họa: Getty Images

Khi lịch sinh hoạt bị xáo trộn, trẻ ở nhà nhiều hơn, ít được giám sát chặt chẽ do người lớn bận rộn hoặc chủ quan, những nguy cơ tiềm ẩn trong không gian quen thuộc lại dễ trở thành nguyên nhân gây chấn thương.

Ngã, trượt - tai nạn thường gặp nhất trong gia đình

Ngã, trượt là nhóm tai nạn phổ biến hàng đầu ở trẻ em trong các kỳ nghỉ dài. Trẻ hiếu động, chạy nhảy trong nhà, leo trèo cầu thang, ban công, bàn ghế hoặc sàn nhà trơn trượt dễ dẫn đến chấn thương đầu, tay chân. Với trẻ nhỏ, chỉ một cú ngã tưởng chừng nhẹ cũng có thể gây chấn thương sọ não kín hoặc gãy xương.

Đáng lưu ý, nhiều tai nạn xảy ra khi người lớn lơ là trong thời gian ngắn, hoặc để trẻ tự chơi ở khu vực không đảm bảo an toàn.

Bỏng, điện giật: Nguy cơ tăng khi trẻ ở gần khu bếp

Trong những ngày nghỉ lễ, trẻ thường tiếp xúc với khu vực bếp nhiều hơn khi gia đình nấu nướng, tụ họp. Bỏng do nước sôi, dầu nóng, thức ăn vừa chế biến là tai nạn thường gặp, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bên cạnh đó, ổ điện thấp, dây điện hở, thiết bị điện không được che chắn cũng tiềm ẩn nguy cơ điện giật. Trẻ tò mò, chưa có kỹ năng tự bảo vệ rất dễ gặp tai nạn nếu không được giám sát.

Dị vật đường thở và tiêu hóa: Mối nguy khó lường

Nghỉ lễ là thời điểm trẻ ăn vặt nhiều hơn, sử dụng các loại kẹo cứng, hạt, đồ chơi nhỏ. Dị vật đường thở và đường tiêu hóa là tai nạn nguy hiểm, có thể gây ngạt thở cấp, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo, trẻ nhỏ không nên ăn các loại hạt cứng, đồ chơi có chi tiết nhỏ, đặc biệt khi đang chạy nhảy hoặc nằm chơi.

Ngộ độc sinh hoạt: Không chỉ từ thực phẩm

Ngộ độc ở trẻ em trong kỳ nghỉ lễ không chỉ đến từ thực phẩm. Nhiều trường hợp trẻ uống nhầm thuốc, hóa chất tẩy rửa, dung dịch sát khuẩn do để trong tầm với hoặc không có nhãn cảnh báo rõ ràng.

Việc sử dụng các loại thuốc cảm, hạ sốt, vitamin không đúng liều lượng cũng có thể gây nguy hiểm, nhất là khi người lớn tự ý cho trẻ dùng mà không có chỉ định y tế.

Tai nạn dưới nước và tai nạn ngoài trời

Với những gia đình có kế hoạch du lịch, về quê hoặc cho trẻ vui chơi ngoài trời, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn tại khu vui chơi là những nguy cơ cần được đặc biệt lưu ý.

Trẻ em không biết bơi hoặc chưa được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước dễ gặp nguy hiểm chỉ trong vài phút lơ là của người lớn.

Làm gì để phòng ngừa tai nạn cho trẻ trong kỳ nghỉ lễ?

Các chuyên gia khuyến cáo, trong kỳ nghỉ dài ngày, gia đình cần chủ động rà soát lại không gian sống, loại bỏ hoặc che chắn các yếu tố nguy hiểm. Trẻ nhỏ cần được giám sát liên tục, đặc biệt tại khu vực bếp, cầu thang, ban công, hồ nước.

Trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn cơ bản, hướng dẫn trẻ không nghịch ổ điện, không tự ý dùng thuốc, không ăn các loại thực phẩm nguy cơ cao. Với các hoạt động ngoài trời, cần đảm bảo trẻ có người lớn đi kèm và tuân thủ quy định an toàn.

Tai nạn sinh hoạt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lớn không chủ quan. Một kỳ nghỉ an toàn cho trẻ không chỉ là niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà còn là nền tảng quan trọng để trẻ trở lại học tập với thể trạng và tinh thần tốt nhất.