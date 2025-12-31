Can thiệp thông tim bào thai lần thứ 12: Kỳ tích y khoa khép lại năm 2025 khiến giới chuyên môn xúc động

Ngày 30/12, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Sản - Can thiệp bào thai - Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Từ Dũ, phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho một thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển. Đây là một trong những dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất sau sinh.

Đây cũng là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ các kỹ thuật cao của ngành y tế.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện ca can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng (Ảnh: BV)

Thai phụ là chị N.T.T.T (sinh năm 1999, ngụ TP.HCM), ), mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên.

Trước đó, thai phụ được theo dõi thai kỳ định kỳ. Kết quả khám thai quý I không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT cho nguy cơ thấp. Tuy nhiên, đến khoảng tuần thai 22–24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện thai nhi có bất thường tim bẩm sinh, được chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Thai phụ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để theo dõi và hội chẩn chuyên sâu.

Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy thai nhi có bộ nhiễm sắc thể bình thường, tạo cơ sở quan trọng cho việc cân nhắc chỉ định can thiệp. Trong quá trình theo dõi tiếp theo, bệnh lý tim bào thai có xu hướng tiến triển, với tình trạng thiểu sản thất phải tăng dần cả về hình thái và chức năng, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất nếu không được can thiệp kịp thời.

Trên cơ sở hội chẩn liên viện, đánh giá toàn diện hình thái tim, chức năng thất phải và điều kiện can thiệp, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm tạo cơ hội cho thất phải tiếp tục phát triển ngay trong tử cung.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thăm hỏi thai phụ (Ảnh: BV)

Tại thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau bám mặt trước, làm gia tăng mức độ khó của thủ thuật. Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận tim thai, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim. Trước tình huống này, ê-kíp đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp an toàn.

Sau khi tối ưu tư thế, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ – tử cung – lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi. Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo độ chính xác kỹ thuật, đồng thời hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Theo các bác sĩ, can thiệp thông tim bào thai trong trường hợp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ. Qua đó, tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thành công của ca can thiệp một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện tuyến cuối, cũng như trình độ làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1, góp phần chuẩn hóa và phát triển lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.