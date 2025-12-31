Cách đây khoảng một năm, anh L.V.Đ (25 tuổi, trú tại TP.HCM) xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Khi đi khám, bác sĩ chỉ định chụp MRI não nhưng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, chỉ số huyết áp của anh lúc đó tăng vọt lên tới 220 mmHg – mức nguy hiểm có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy anh Đ mắc viêm cầu thận. Bác sĩ chỉ định điều trị ngoại trú, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thuốc và tái khám định kỳ để ngăn bệnh tiến triển sang suy thận. Thế nhưng, vì nghĩ mình còn trẻ và chưa thấy biểu hiện rõ ràng, anh Đ không quá lo lắng.

Trở về nhà, anh không tuân thủ phác đồ điều trị và cũng bỏ qua các lần tái khám theo khuyến cáo.

Viêm cầu thận tiến triển nhanh, thận mất chức năng hoàn toàn

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, bệnh viêm cầu thận của anh Đ diễn tiến âm thầm nhưng nhanh chóng. Cơ thể Đ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù nề, mệt mỏi kéo dài, tinh thần uể oải, sức khỏe suy kiệt. Những sinh hoạt thường ngày trở nên nặng nề, chất lượng cuộc sống giảm sút rõ rệt.

Lúc này, anh Đ mới quay lại bệnh viện thăm khám và nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, anh buộc phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần.

Anh Đ chia sẻ. Ảnh: Yến Vy.

Từ tháng 6/2025, cuộc sống của chàng trai trẻ gắn chặt với chiếc máy lọc máu. Những buổi chạy thận kéo dài không chỉ bào mòn thể lực mà còn là áp lực tinh thần nặng nề. Anh nhiều lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình, day dứt và hối hận vì đã không trân trọng sức khỏe của mình khi còn có thể.

Mỗi lần nhìn kim truyền cắm vào tay con trai, gia đình anh Đ không khỏi xót xa. Mong muốn con được sống một cuộc đời khỏe mạnh hơn, gia đình đã tìm hiểu về cơ hội ghép thận.

Bố của anh Đ chia sẻ, ông không thể yên tâm khi nhìn con sống phụ thuộc vào máy móc. Sau nhiều lần bàn bạc, ông tự nguyện hiến tặng một quả thận với hy vọng mang lại cho con trai tương lai tốt đẹp hơn.

Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe tổng thể và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.

Ngày 5/12/2025, ca phẫu thuật ghép thận từ người cha cho con trai được tiến hành thành công. Ngay khi quả thận được ghép, chức năng thận của bệnh nhân nhanh chóng phục hồi, nước tiểu xuất hiện ngay tại bàn mổ – dấu hiệu cho thấy ca ghép đạt kết quả tốt.

Đừng chủ quan, dù đang trẻ và cảm thấy khỏe mạnh

Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Lệ Anh, Bệnh viện Xuyên Á TP.HCM – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Đ, nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ thường gặp nhất là viêm cầu thận. Đây là bệnh lý có thể tiến triển âm thầm nhưng rất nhanh nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Việc chủ quan cho rằng mình còn trẻ, khỏe mạnh nên không tuân thủ điều trị là sai lầm mà nhiều người trẻ đang mắc. Điều này có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

“Viêm cầu thận dễ gặp ở người trẻ, nhưng việc thuyết phục họ tuân thủ điều trị lại không hề dễ. Do triệu chứng ban đầu không rầm rộ, nhiều người cho rằng cơ thể vẫn ổn. Chỉ cần bỏ điều trị một đến hai tháng, chức năng thận có thể suy giảm nhanh chóng và tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối”, bác sĩ Lệ Anh cho biết.

Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp duy trì sự sống tạm thời, còn ghép thận mới giúp người bệnh có cơ hội trở lại cuộc sống gần như bình thường.

Ngoài ra, hiện nay suy thận ghi nhận nhiều ở người trẻ còn liên quan tới chế độ ăn, lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, căng thẳng kéo dài và ít vận động.

Một số bệnh lý có liên quan tới suy thận sớm như: Huyết áp cao, đái tháo đường...

Chuyên gia khuyến cáo không nên đợi thận lên tiếng mới đi khám. Để bảo vệ thận mỗi người trẻ nên đi khám định kỳ, có chế độ ăn lối sống khoa học.