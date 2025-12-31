Infographic: Cẩn trọng tai nạn với pháo hoa

Hình minh họa: Erlin Draw

Tết Dương lịch - trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới có thể sẽ diễn ra tại nhiều khu vực công cộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Pháo hoa mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng, chấn thương mắt, tai và tai nạn sinh hoạt, đặc biệt với trẻ em và người đứng quá gần điểm bắn. Việc trang bị thông tin an toàn, nhận diện sớm các rủi ro và tuân thủ khuyến cáo là yếu tố quan trọng để mỗi người đón năm mới trọn vẹn, không đánh đổi sức khỏe chỉ vì một phút bất cẩn.