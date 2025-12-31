Bị gà đạp vào tay, bệnh nhân mắc uốn ván nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp uốn ván nặng, khởi phát từ vết thương rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan với các chấn thương tưởng chừng không đáng kể.

Theo bệnh sử, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị gà đạp vào ngón tay, có dị vật là cựa gà trong vết thương. Do cho rằng vết thương nhỏ, bệnh nhân không đến cơ sở y tế xử trí và cũng không tiêm phòng uốn ván. Sau khoảng 10 ngày, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn việc đi khám. Đến ngày thứ 15, các triệu chứng trở nên nặng hơn với nói khó, há miệng dưới 1cm, không ăn được, co cứng toàn thân, tăng trương lực cơ và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể. Ekip điều trị đã triển khai phác đồ tích cực gồm an thần, giãn cơ, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT), dùng kháng sinh, điều trị hỗ trợ và nuôi dưỡng qua sonde dạ dày.

Sau 13 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: há miệng được hơn 4 cm, trương lực cơ giảm nhiều, huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc. Hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt và được ra viện.

Theo ThS.BS Phùng Thị Hương, Khoa Bệnh Nhiệt đới, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn hoặc có dị vật. Trong năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca uốn ván xuất phát từ các vết thương rất nhỏ do lao động, sinh hoạt nhưng không được xử trí và tiêm phòng đúng cách.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với bất kỳ vết thương nào. Khi bị chấn thương, cần đến cơ sở y tế để làm sạch vết thương, đánh giá nguy cơ và tiêm phòng uốn ván kịp thời, nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.