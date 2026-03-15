VIDEO: Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh

Những ngày tháng 3, ngược lên các xã miền tây Thanh Hóa, du khách dễ dàng bắt gặp những cây nở hoa trắng rừng, nổi bật trên nền xanh của núi rừng ven sông Luồng, sông Mã, tạo nên bức tranh thiên nhiên rộng lớn giữa đại ngàn.

Hoa thàn mát nở trắng núi rừng miền tây Thanh Hóa

Theo người dân địa phương, loài cây nở hoa trắng rừng này thường được gọi là cây thàn mát. Bắt đầu từ tháng 3, loài cây này bắt đầu bung nở hoa, nhìn từ xa như những đám mây khổng lồ giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng.

Tại khu vực Hang Phi (hay Hang Ma) xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa, loài hoa này nở trắng trên vách núi

Nhìn từ trên cao, những cây thàn mát nở trắng tựa như những đám mây khổng lồ nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng

Trên sườn núi thuộc bản Đỏ, xã Phú Lệ, cây thàn mát nở trắng đẹp tựa như một bức tranh

Cảnh sắc hiếm thấy trên các triền núi khu vực Hang Phi nhìn xuống sông Luồng

Theo người dân địa phương, trước đây họ thường lấy hạt, hoa lá giã rồi hòa vào nước suối để bắt cá. Tuy nhiên ngày nay, tập quán này gần như không còn phổ biến

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết cây thàn mát có rất nhiều tại các cánh rừng ở Thanh Hóa, đặc biệt là ở Pù Luông, tạo nên một hệ sinh thái rừng độc đáo

Theo ông Phương, mùa hoa thàn mát thường kéo dài không lâu, chỉ khoảng vài tuần hoa sẽ tàn, cây lại ra lá xanh trở lại

Với vẻ đẹp tinh khôi, nổi bật trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, loài hoa này như một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng xứ Thanh.