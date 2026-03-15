Chuyến tàu đôi chất lượng cao của Đường sắt Việt Nam, được nhận xét như khách sạn, vừa thêm 1 dịch vụ mới

Những năm gần đây, du lịch bằng tàu hỏa đang trở lại như một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Không ít du khách cho rằng hành trình trên tàu mang lại trải nghiệm khác biệt so với máy bay hay ô tô: vừa có thời gian ngắm cảnh, vừa cảm nhận nhịp di chuyển chậm rãi qua nhiều vùng miền.

Nắm bắt xu hướng này, ngành đường sắt Việt Nam liên tục nâng cấp các đoàn tàu, bổ sung dịch vụ và tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách. Một ví dụ đáng chú ý là đôi tàu chất lượng cao SE19 – SE20 trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, nơi không chỉ cải thiện tiện nghi mà còn vừa bổ sung thêm một dịch vụ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Điểm mới đáng chú ý trên đoàn tàu SE19 – SE20 là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào không gian phục vụ hành khách. Theo thông tin từ Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội, trước khi triển khai hoạt động này, các tiếp viên đã có chuyến làm việc tại làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) để tìm hiểu quy trình làm tranh dân gian – từ khắc ván gỗ, pha màu tự nhiên cho đến in tranh trên giấy điệp.

Sau quá trình tìm hiểu và hợp tác với các nghệ nhân, nhiều tác phẩm tranh Đông Hồ quen thuộc như “Đám cưới chuột”, “Chăn trâu thổi sáo”, “Vinh quy bái tổ” đã được đưa lên trưng bày trên đoàn tàu. Một số sản phẩm tranh cũng được bày bán ngay trên tàu, giúp hành khách có thể tìm hiểu và mua làm kỷ niệm trong suốt hành trình.

Theo chia sẻ từ đơn vị phục vụ, mục tiêu của hoạt động này là giúp chuyến tàu không chỉ đóng vai trò phương tiện di chuyển mà còn trở thành không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam, đặc biệt với du khách quốc tế lần đầu khám phá đất nước.

Không gian đậm nét văn hoá Việt với tranh Đông Hồ thu hút du khách đi tàu đến tham quan và mua về làm quà lưu niệm (Ảnh Đoàn Tiếp Viên Đường Sắt Hà Nội)

Trải nghiệm tàu như "khách sạn di động"

Đôi tàu SE19 – SE20 được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng từ năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến đường sắt được nhiều du khách lựa chọn. Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu đã được cải tạo lại nội thất, thay mới nhiều hạng mục phục vụ hành khách.

Các khoang giường nằm được trang bị chăn, ga, gối mới; rèm cửa và vách trang trí được thiết kế lại với hình ảnh phong cảnh Việt Nam. Mỗi giường có đèn đọc sách và ổ cắm điện phục vụ nhu cầu cá nhân. Hệ thống điều hòa cũng được điều chỉnh để tạo cảm giác dễ chịu hơn cho hành khách trong suốt hành trình.

Bên cạnh đó, khu vực rửa mặt và nhà vệ sinh trên tàu được nâng cấp, bổ sung bình nước nóng và các thiết bị vệ sinh mới. Toa hàng ăn cũng được thiết kế lại như một không gian café nhỏ, nơi hành khách có thể ngồi uống cà phê, dùng bữa nhẹ và ngắm cảnh qua cửa sổ tàu.

Một số hình ảnh trên tàu, các khu vực dành cho hành khách

Nhờ những thay đổi này, nhiều hành khách nhận xét trải nghiệm trên tàu SE19 – SE20 thoải mái hơn so với các chuyến tàu truyền thống, thậm chí được ví như một “khách sạn di động” chạy trên đường ray.

Hành trình 16 giờ qua cung đường nổi tiếng miền Trung

Theo lịch chạy tàu của ngành đường sắt, SE19 khởi hành từ ga Hà Nội khoảng 19h50 và đến ga Đà Nẵng vào trưa hôm sau, trong khi SE20 chạy chiều ngược lại từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Thời gian di chuyển trung bình khoảng 16–17 giờ, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Ninh Bình, Quảng Bình, Huế và khu vực đèo Hải Vân.

Đặc biệt, đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân – nối Huế với Đà Nẵng – được nhiều du khách đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, khi tàu chạy men theo sườn núi và nhìn ra biển. (Nguồn: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

Giá vé của tàu SE19 – SE20 hiện dao động từ khoảng 800.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy loại chỗ và thời điểm đặt vé. Hành khách có thể mua vé trực tuyến qua website của ngành đường sắt hoặc mua trực tiếp tại các ga tàu lớn.

Theo khuyến nghị của ngành đường sắt, hành khách nên đặt vé sớm từ một đến hai tuần, đặc biệt vào mùa du lịch hoặc dịp lễ, vì các khoang giường nằm thường hết chỗ nhanh. Khi lên tàu, hành khách cần mang theo mã vé điện tử cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, việc liên tục nâng cấp tiện nghi và bổ sung các yếu tố văn hóa như trên tàu SE19 – SE20 cho thấy ngành đường sắt đang nỗ lực biến những chuyến tàu không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần của hành trình khám phá Việt Nam.