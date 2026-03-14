Thử món đồ uống từ "thần dược" của Hàn Quốc, khách Việt rớt nước mắt: "Cả đời này tôi không dám uống lại lần 2"

Du lịch nước ngoài không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp mà còn là dịp để nhiều người trải nghiệm những món ăn, thức uống đặc trưng của địa phương. Có những món khiến du khách "phải lòng" ngay từ lần đầu, nhưng cũng có những trải nghiệm… nhớ đời theo cách rất khác.

Mới đây, Tú Anh - một du khách đến từ Hà Nội - đã chia sẻ lại trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong chuyến du lịch tới Busan. Điều đặc biệt là món đồ uống mà cô thử được làm từ một nguyên liệu nổi tiếng của Hàn Quốc, thường được xem như "thần dược" cho sức khỏe.

Trong hành trình tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Busan, Tú Anh cùng nhóm bạn bắt gặp một quầy bán đồ uống khá lạ. Điểm khiến họ chú ý chính là nguyên liệu chính: nhân sâm tươi Hàn Quốc, được xay cùng với sữa chua uống Yakult.

"Vì nhân sâm Hàn Quốc rất nổi tiếng nên mình và cả nhóm bạn đều rất tò mò muốn thử", Tú Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, vì chưa biết hương vị ra sao nên nhóm 3 người quyết định gọi trước một cốc để thử. Nếu thấy hợp khẩu vị thì sẽ gọi thêm sau.

Theo lời Tú Anh, cách làm của món đồ uống này khá đơn giản. Tại quầy, người bán đã chuẩn bị sẵn mỗi cốc với một củ nhân sâm tươi nhỏ đặt bên trong, kèm theo một chai Yakult. Khi khách gọi, chủ tiệm chỉ việc đổ Yakult vào cốc rồi cho tất cả vào máy xay.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ly đồ uống này chỉ có hai nguyên liệu duy nhất: nhân sâm tươi và Yakult. Không thêm đường, không thêm sữa, thậm chí không có đá. Chính vì vậy, hương vị của nhân sâm gần như được giữ nguyên vẹn.

Và rồi khoảnh khắc quan trọng nhất cũng đến: cả nhóm bắt đầu nếm thử món đồ uống đặc biệt này.

Tú Anh kể lại: "Chắc cả đời này mình không thể quên được hương vị đó, và cũng không dám uống lại. Chỉ mới 1 ngụm nhỏ mà vị nhân sâm tươi đã xộc lên khiến mình choáng váng. Có lẽ do mình không hợp với vị củ sâm nên không thể uống được món này."

Theo cô, mùi và vị của nhân sâm tươi khá nồng, đắng và hăng, khác hoàn toàn với những loại đồ uống quen thuộc. Khi xay cùng Yakult, vị chua ngọt của sữa chua uống cũng không thể "áp đảo" được mùi đặc trưng của nhân sâm.

Kết quả là cả nhóm chỉ thử vài ngụm rồi… quyết định dừng lại.

Dù vậy, Tú Anh vẫn cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị trong chuyến đi. Bởi lẽ ở Hàn Quốc, nhân sâm từ lâu đã được xem là một trong những nguyên liệu quý giá nhất trong ẩm thực và y học truyền thống.

Nhân sâm Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều công dụng như tăng cường sức khỏe, cải thiện sức đề kháng và giảm mệt mỏi. Chính vì vậy, tại nhiều thành phố du lịch như Seoul hay Busan, du khách có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm từ nhân sâm: từ trà sâm, kẹo sâm, gà hầm sâm cho tới những loại đồ uống sáng tạo như món mà Tú Anh đã thử.

Đối với người Hàn Quốc, hương vị nhân sâm có thể khá quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là khi thưởng thức nhân sâm tươi nguyên vị, cảm giác ban đầu đôi khi khá "sốc".

Dẫu vậy, chính những trải nghiệm như vậy lại tạo nên sự thú vị trong hành trình khám phá ẩm thực mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, không phải món nào cũng hợp khẩu vị ngay lập tức - nhưng chúng lại trở thành những kỷ niệm khó quên sau mỗi chuyến đi.