Những ngày này, Công viên Thống Nhất trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người tại Hà Nội. Với diện tích rộng, hồ lớn nằm ở trung tâm và rất nhiều cây xanh bao quanh, nơi đây luôn mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt vào những ngày thời tiết mát mẻ.

Chỉ cần đi sâu vào trong công viên, nhịp sống dường như chậm lại đôi chút. Những con đường dạo bộ rợp bóng cây, thảm cỏ rộng và mặt hồ yên ả tạo nên một không gian khá khác biệt so với sự đông đúc của phố xá xung quanh. Cũng vì thế mà vào buổi sáng sớm hay chiều muộn, không khó để bắt gặp nhiều người đến đây chạy bộ, đi dạo hoặc đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Đặc biệt vào thời điểm này, công viên còn có thêm một chi tiết nhỏ nhưng khá thú vị khiến nhiều người chú ý: những tán lộc vừng bắt đầu trổ lá non sau mùa thay lá.

Video: Người Hà Nội đang đổ xô ra công viên Thống Nhất săn lùng một khung cảnh vô thực

Sau khi trải qua mùa lá đỏ rực từng khiến nhiều người thích thú, các cây lộc vừng trong Công viên Thống Nhất bước vào giai đoạn ra lộc. Những mầm lá nhỏ mới nhú ra từ đầu cành, còn mỏng và mềm, tạo nên một lớp màu rất nhẹ phủ lên tán cây.

Điều khiến nhiều người chú ý là màu của lộc non không xanh hẳn như lá trưởng thành. Ban đầu, chúng thường mang sắc hồng nhạt hoặc xanh pha đỏ, nhìn từ xa giống như một lớp màu mỏng phủ lên cả tán cây. Vào những hôm trời có nắng, ánh sáng chiếu qua những chiếc lá non ấy khiến chúng trông như hơi lấp lánh. Có lẽ cũng bởi thế mà có những người gọi vui đây là khung cảnh vô thực.

Và cũng chính chi tiết nhỏ này lại tạo nên một khung cảnh khá thú vị ở công viên. Những hàng lộc vừng ven hồ, dưới nền trời xanh và ánh nắng nhẹ, mang lại cảm giác tươi mới rất rõ rệt.

Nằm giữa trung tâm Hà Nội, Công viên Thống Nhất từ lâu đã là một trong những không gian xanh quen thuộc của người dân thành phố. Công viên có diện tích khá lớn, ở giữa là hồ Bảy Mẫu, xung quanh là những con đường dạo bộ rợp bóng cây cùng nhiều bãi cỏ rộng.

Nhờ có mặt nước, cây xanh và không gian mở, bầu không khí ở đây luôn dễ chịu hơn so với các khu phố đông đúc xung quanh. Chỉ cần đi sâu vào trong công viên vài phút, cảm giác ồn ào của giao thông bên ngoài dường như giảm hẳn.

Từ vài năm trở lại đây, diện mạo của công viên cũng có nhiều thay đổi. Nhiều khu vực được chỉnh trang lại, lối đi sạch sẽ hơn, thảm cỏ được chăm sóc thường xuyên và cây xanh ngày càng tươi tốt. Nhờ vậy, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc cho nhiều hoạt động khác nhau như chạy bộ, đi dạo hay đơn giản là tìm một góc ngồi nghỉ.

Những ngày này, thời tiết ở Hà Nội cũng khá dễ chịu. Nhiệt độ không quá nóng, cũng chưa lạnh, tạo cảm giác mát dịu khi đi bộ ngoài trời. Đặc biệt vào những hôm có nắng, bầu trời trong xanh càng làm cảnh quan của công viên trở nên sáng sủa hơn.

Chính vì vậy, lượng người tìm đến Công viên Thống Nhất vào thời điểm này khá đông. Có người tới chạy bộ quanh hồ, có người đi dạo dưới những tán cây, còn nhiều bạn trẻ lại tranh thủ chụp ảnh khi ánh nắng chiếu qua những hàng lộc vừng non.

Buổi sáng sớm, công viên thường nhộn nhịp với những người tập thể dục hoặc chạy bộ. Đến buổi chiều, khi nắng dịu hơn, nhiều gia đình lại đưa con nhỏ ra đây chơi trên bãi cỏ hoặc đi dạo quanh hồ.

Trong số rất nhiều loại cây ở công viên, lộc vừng vẫn là một trong những loài dễ gây chú ý nhất. Những tán cây lớn mọc dọc theo lối đi và ven hồ tạo nên bóng mát rộng. Khi mùa thay lá hoặc mùa hoa đến, chúng thường tạo nên những khung cảnh khá đặc trưng.

Còn vào thời điểm này, khi lộc non vừa xuất hiện, vẻ đẹp lại nằm ở những chi tiết rất nhỏ: màu lá mới, ánh nắng chiếu qua tán cây, hay cảm giác tươi mới của cả không gian xung quanh.

Có thể nói, chính những thay đổi rất nhẹ của thiên nhiên như vậy lại khiến nhiều người nhận ra một điều khá thú vị: giữa nhịp sống bận rộn của Hà Nội, vẫn luôn có những góc nhỏ trong thành phố mà chỉ cần dạo qua một vòng cũng đủ thấy dễ chịu hơn.