Victoria Beckham như thế này cũng bị chê béo!

Mới đây, phim phóng sự về Victoria Beckham đã chính thức ra mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của bà xã cựu danh thủ người Anh và được giới truyền thông đánh giá khá cao, cho rằng Victoria đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình một cách thẳng thắn, thành thật, dám dũng cảm đối mặt với quá khứ.

Suốt nhiều năm qua, Victoria luôn gắn liền với hình ảnh thân hình mỏng manh như lá lúa và chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm khắc. Bản thân David Beckham cũng từng than thở rằng anh không có cơ hội trổ tài nấu nướng vì bà xã chỉ ăn rau luộc và cá nướng không dầu quanh năm suốt tháng.

Giờ đây, nghe Victoria chia sẻ, dân tình mới biết được cô từng bị ám ảnh về cân nặng và mắc chứng kén ăn cực kỳ nghiêm trọng. Nữ ca sĩ lần đầu thừa nhận: “Thói quen ăn uống của tôi rất không lành mạnh”.

Vợ chồng Beckham tại lễ ra mắt phim mới.

Victoria chia sẻ hết sức chân thành về trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình.

Theo Victoria kể lại, khi còn rất nhỏ, cô được bố mẹ cho theo học tại Trường Sân khấu Laine ở Epsom, Surrey. Thế nhưng khi ấy, bà xã David Beckham không có gì nổi trội. Dù rất nỗ lực tập luyện nhưng cô đành ngậm ngùi thừa nhận là nhảy không đẹp, hát cũng không hay nhất.

Điều đáng nói là Victoria còn bị kỳ thị vì ngoại hình, bị chê thừa cân: “Tôi và những cô gái đó trông chẳng hợp rơ với nhau. Từ đó trở đi, những lời chỉ trỏ về ngoại hình, cân nặng của tôi chưa bao giờ ngừng nghỉ”. Thậm chí, Hiệu trưởng còn sắp xếp cô đứng ở hàng cuối khi biểu diễn với lý do: “Em trông không đẹp mắt như những bạn khác”.

Victoria thời nhỏ.

Đến khi ra mắt với nhóm nhạc Spice Girls, Victoria bị giới truyền thông gắn cho danh hiệu chẳng mấy hay ho “Porky Posh” (Quý cô sang chảnh béo ú) khiến cô bị tổn thương nặng nề. Không hề chia sẻ với gia đình, cô tự tìm cách giải quyết bằng phương pháp ăn kiêng cực đoan, dẫn đến mắc chứng kén ăn, cả người gầy rộc đến đáng sợ.

Phu nhân nhà Beckham chia sẻ về quãng thời gian khó khăn ấy: “Tôi từng liên tục nhận về những đánh giá như ‘Em chưa hoàn hảo’. Lúc ấy tôi còn rất trẻ, những lời lẽ đó thực sự khiến tôi bị tổn thương. Tôi không thể khống chế việc người ta đáng giá mình thế nào, chụp ảnh mình thế nào nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để thay đổi tình hình. Tôi quyết định dựa vào cách ăn mặc, giảm cân nhưng lại chọn phương pháp không hề lành mạnh”. Kết quả của việc ăn uống thiếu cân đối trong thời gian dài là Victoria mắc phải căn bệnh kén ăn đến nay vẫn chưa thể chữa khỏi.

Tự ti về bản thân, Victoria đã ép cân quá mức.

Kết quả là cô mắc phải căn bệnh kén ăn, chẳng thể chữa khỏi được.

Giờ đây, Victoria đã gặt hái nhiều thành công vang dội, cùng ông xã xây dựng “thương hiệu” nhà Beckham vững mạnh, danh giá nhất nhì nước Anh. Bản thân cô cũng trở nên tự tin, mạnh mẽ, chẳng còn bận tâm tới những lời xì xầm về ngoại hình như trước nữa.

Những mẩu chuyện cũ không hề hào nhoáng của nữ ca sĩ đến giờ mới được hé lộ, khiến dân tình cảm thán không thôi. Có lẽ, Victoria đã vượt qua được những tổn thương về mặt tinh thần trong quá khứ và trở thành phiên bản ngày càng tốt hơn của chính bản thân mình.