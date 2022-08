Vì sao nói SNSD mãi mãi là nhóm nhạc nữ số 1 Kpop?

Quay ngược thời gian trở lại thời điểm 15 năm trước, khi SM Entertainment giới thiệu đến công chúng 9 cô gái thời đại - Girls’ Generation (SNSD), có lẽ công ty cũng đã kỳ vọng các cô gái sẽ mở ra kỷ nguyên mới, một đế chế âm nhạc của riêng mình. 15 năm sau, qua bao cuộc hợp tan chúng ta vẫn còn ở đó một Girls’ Generation nguyên vẹn, với hàng loạt thành tích và kỷ lục.

Với cả chiều dài sự nghiệp, khi nhắc đến SNSD, khán giả không ngần ngại dành tặng các cô gái danh xưng nhóm nhạc nữ số 1 Kpop. Hơn hết, các cô gái chính là thanh xuân của hàng triệu fan Kpop. Với nhiều 9x hay Gen Z đời đầu, nhóm nhạc đưa họ đến với "kỷ nguyên" đu idol chắc chắn có SNSD.

Từ nhóm nhạc tân binh "bị ghẻ lạnh"

Nếu đã đi theo SNSD từ những ngày đầu nhóm ra mắt, hẳn sẽ không thể quên đi ký ức "black ocean" (biển đen im lặng). Dù là nhóm nhạc đến từ đế chế giải trí SM, có ca khúc đầu tay được mệnh danh là "thánh ca debut" Into The New World, thì con đường chinh phục đỉnh cao của SNSD chưa bao giờ được trải hoa hồng.

SNSD được đứng trên sân khấu chính thức ngày 5/8/2007, đóng vai trò như nhóm nữ chủ lực được SM kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như đàn anh Super Junior. Nhưng thời gian đầu, 9 cô gái của SM không được lòng fan của các nhóm nhạc nam cùng nhà. Nhiều người tỏ ra khó chịu vì SNSD tương tác thân thiết, quay chung nhiều quảng cáo với nhiều nghệ sĩ nam.

Hai nhóm nhạc nam hàng đầu của SM khi ấy là DBSK

và Super Junior đều rất thân thiết với SNSD, khiến các cô gái bị fan của đàn anh tẩy chay

"Vết sẹo" lớn nhất trong sự nghiệp của những quý cô thời đại chắc chắn là đêm diễn Dream Concert 2008. Nhóm nữ tân binh khi ấy vừa lên sân khấu, đã bị nhiều nhóm hâm mộ liên kết tắt hết lightstick (gậy cổ vũ), không cổ vũ khiến khán đài chìm vào biển đen im lặng. Chỉ có khu vực fan của SNSD "cứu vớt" không khí. Phải biểu diễn gần 10 phút trong không khí ảm đạm đó, các cô gái đã rất buồn và thất vọng.



Nhiều fandom đã liên kết với nhau, quyết định tắt lightstick và giữ im lặng khi SNSD trình diễn

SNSD phải biểu diễn gần 10 phút trong sự lạnh nhạt của khán giả phía dưới

Đến nhóm nhạc nữ duy nhất có thể đặt ngang với các nhóm nhạc nam

Sau cú sốc tinh thần tại Dream Concert 2008, SNSD tự an ủi lẫn nhau và tiếp tục đi về phía trước. Liên tục trong hai năm 2009, 2010 cái tên Girl's Generation "phá đảo" các BXH âm nhạc và đưa tên tuổi lan toả ra toàn châu Á với loạt hit quốc dân như Gee, Run Devil Run, Oh, Genie (Tell Me Your Wish),... Không chỉ âm nhạc, SNSD còn là hình mẫu của giới trẻ khi có thể bắt gặp hình tượng của các cô gái bất cứ đâu trên đường phố, với quần áo và kiểu tóc y hệt.

Siêu hit Gee không chỉ giúp SNSD tạo sức ảnh hưởng với âm nhạc mà cả phong cách cũng lan toả ra toàn châu Á

Nếu gen 3 có BLACKPINK là nhóm nhạc đi đầu xu hướng, thì gen 2 chính là SNSD

Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, Girls’ Generation là nhóm nhạc nữ duy nhất có thể đặt lên bàn cân, ngang bằng với BIGBANG và Super Junior về độ nổi tiếng. Với 14 album và mini album, số lượng đĩa bán ra của SNSD lên tới hơn 4,5 triệu bản – một con số khổng lồ, đáng mơ ước với bất kì nhóm nhạc nào.



SNSD đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Nghệ sĩ của năm tại MAMA với The Boys

Với bản hit The Boys phát hành năm 2011, tuyên ngôn của Girls’ Generation vô cùng rõ ràng khi những cô gái bé nhỏ này chính là người sẽ đánh bại các nhóm nhạc nam đình đám năm ấy, trở thành chủ nhân của giải thưởng Daesang danh giá: Golden Disc Awards (Bài hát trực tuyến của năm) và MAMA (Nghệ sĩ của năm).



I Got A Boy ra mắt 2013 là bước tiến mới về âm nhạc không chỉ của nhóm mà còn với Kpop. Một ca khúc được pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc, đưa người nghe từ cảm xúc này đến cảm xúc khác đã bùng nổ trở thành sự phá cách tiêu biểu nhất. Phong cách của các cô gái trong MV cũng trở thành cơn sốt khi hàng triệu bạn trẻ đội nón snapback, mặc đồ theo style hiphop đầy màu sắc.

I Got A Boy đã trở thành xu hướng ở thời điểm phát hành, không chỉ với âm nhạc mà còn cả layout make-up, trang phục của SNSD

Sức ảnh hưởng của SNSD không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn trở thành một phần của văn hoá Hàn Quốc. Hơn cả một nhóm nhạc đại diện cho Kpop gen 2, nhắc đến Hàn Quốc nhiều người sẽ nhớ ngay đến nhóm nữ nhà SM. Những nghiên cứu về văn hóa Hàn Quốc của người nước ngoài thường nhắc về SNSD, đặc biệt là phong cách thời trang của nhóm với giới trẻ toàn châu Á.



SNSD là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV đạt mốc 100 triệu view YouTube

Jessica - cựu thành viên SNSD là idol "khai sinh" ra thời trang sân bay Kpop

Đặc sản "card bo góc" trứ danh Kpop cũng được khai sinh bởi SNSD cùng album Oh. Nhóm cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có MV trên 100 triệu view YouTube (The Boys), đánh dấu cho trào lưu cày view cho các fandom. SNSD là nhóm tạo ra nhiều "thuật ngữ" mới cho các nhóm nhạc thần tượng: Thành viên Yuri là nữ idol đầu tiên có fancam cá nhân, Yoona định nghĩa center (vị trí trung tâm), visual, bộ ba Seo Hyun - Yuri - Yoona hợp thành "tam giác visual" nức tiếng showbiz...



3 thành viên Yoona, Seohyun và Yuri với nhan sắc ấn tượng, đồng đều nhau đã mang đến khái niệm "tam giác visual" cho các nhóm nhạc nữ sau này

SNSD được đánh dấu như một cái tên nổi bật nhất dẫn đầu làn sóng Hàn. Tên tuổi của SNSD được khán giả công nhận, và danh xưng nhóm nhạc nữ quốc dân vẫn chưa có chủ nhân mới trong 15 năm qua.



Dù không còn sát cánh bên nhau, các cô gái vẫn là những cái tên được săn đón nhất

Cuối năm 2014, thành viên đông fan nhất nhì SNSD Jessica rời nhóm, khiến làng nhạc châu Á chấn động. 7 năm từ tân binh bị ghẻ lạnh đi đến đỉnh cao sự nghiệp, là niềm tự hào của Hàn Quốc, Jessica đã luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất với biệt danh "công chúa băng giá", được công ty ưu ái hết mực. Sự rời đi của cô là cú đả kích mạnh với những ai là fan của SNSD từ những ngày đầu. Lùm xùm rời nhóm của Jessica với SNSD và SM đến hiện tại vẫn luôn là chủ đề hot gây xôn xao.

Jessica rời nhóm, tập trung vào hoạt động kinh doanh

8 thành viên SNSD vẫn quyết định bước tiếp

Nhiều giọt nước mắt đã rơi sau khi SNSD không còn trọn vẹn là 9 thành viên, nhưng 8 cô gái còn lại vẫn quyết định bước tiếp. Dù không còn phát hành đều đặn các sản phẩm nhóm, 3/8 cô gái đã chọn rời SM nhưng cái tên SNSD vẫn chưa bao giờ phai nhoà trên bản đồ giải trí Hàn Quốc. Ở trong bất kì hoạt động cá nhân nào, các thành viên luôn được săn đón và on top truyền thông hàng tháng bên cạnh các tên tuổi đàn em đình đám.

Taeyeon là thành viên có sự nghiệp âm nhạc solo nổi bật nhất

Gắn bó với âm nhạc và gặt hái nhiều thành công nhất chính là trưởng nhóm Taeyeon. Từ album tách lẻ đầu tiên I ra mắt năm 2015, đến hiện tại Taeyeon đã được ghi nhận là nữ nghệ sĩ solo nổi bật nhất nhì Kpop, bên cạnh IU. Yoona, Seohyun và Sooyoung đã lấn sân sang diễn xuất, có một số vai diễn nổi bật và đạt được thành công nhất định với vai trò diễn viên. Những thành viên còn lại vẫn được fan hết mực quan tâm và ủng hộ nhiệt tình trong sự nghiệp riêng.



Yoona được săn đón trên hai lĩnh vực diễn xuất và thời trang

Em út Seohyun tạo dựng được danh tiếng nhất định trong sự nghiệp diễn xuất

Không còn hoạt động như xưa, mỗi thành viên lúc này đều có thời gian để làm những điều mình muốn làm, và ai cũng gặt hái được những thành công nhất định. Lí do lớn nhất dẫn đến thành công của những hoạt động cá nhân đó là trong bất kì hoạt động nào, các thành viên SNSD vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ người hâm mộ trung thành.

SNSD trở lại với đội hình 8 thành viên kỉ niệm 15 năm ra mắt và vị thế số 1 không thể bàn cãi

Sau hơn 5 năm kể từ album Holiday Night, SNSD lần nữa tái hợp để mang đến album dài kỉ niệm 15 năm ra mắt nhóm với tên gọi FOREVER1. Khỏi phải bàn đến độ vui sướng của Sone, những khán giả trung lập cũng rất đón chờ màn tái xuất của những cô gái thời đại. Từ những thực tập sinh xa lạ, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, SNSD đã được gắn bó trong một đội hình hoàn mỹ, để trở thành thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ.

SNSD trong ảnh debut 15 năm trước và 15 năm sau

Ngày 5/8, SNSD đã chính thức tái xuất đường đua Kpop với MV Forever 1, đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động của nhóm. Bài hát mang thông điệp về tình yêu vĩnh cửu, các cô gái muốn cùng người hâm mộ mãi mãi bên nhau, những người đã luôn đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường dài vừa qua.

Kể từ khi tiết lộ sẽ trở lại cùng đội hình đầy đủ 8 thành viên với album dài để kỷ niệm 15 năm ra mắt, sự trở lại của nhóm nữ nhà SM đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

"SNSD mãi mãi là 1"

Dù đã 5 năm vắng bóng nhưng SNSD vẫn khẳng định sức hút cùng vị thế "nữ hoàng Kpop" của mình với loạt thành tích ấn tượng. Album nhanh chóng đứng đầu BXH iTunes ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, ra mắt ở vị trí #1 trên BXH iTunes Album Thế giới. Ở mặt trận YouTube, Forever 1 đạt 1 triệu like với hơn 7,2 triệu lượt xem sau 16h và cũng là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất của nhóm, xuất sắc lọt top Trending nhiều quốc gia. Cuối cùng, MV đạt hơn 9 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt.

Tại Hàn Quốc, SNSD chiếm lĩnh truyền thông khi hàng loạt tờ báo hàng đầu đều đưa tin về sự trở lại của nhóm nhạc nữ quốc dân. Ca khúc mới leo top #1 BXH khắt khe MelOn và album bán đắt như tôm tươi. Dù không còn ở thời kì đỉnh cao, nhưng bấy nhiêu thành tích cũng chứng minh được tên tuổi chưa từng hạ nhiệt của các cô gái thời đại.

MV Forever 1 - SNSD

Ra đời trong những năm làn sóng Hallyu bắt đầu chuyến hành trình chinh phục thế giới, SNSD chính là nhân chứng và khởi nguồn cho sự phát triển của Kpop, đặc biệt là girlgroup sau này. Vị trí nhóm nhạc nữ số 1 của SNSD là vị trí không thể thay thế, bởi những di sản mà các cô gái đã để lại bằng âm nhạc và sức ảnh hưởng đại chúng. Dù các thế hệ idol phía sau sẽ có các nhóm nhạc khác với độ nổi tiếng toàn cầu thì nhóm nhạc đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Kpop vẫn là SNSD.

