Album mới của SNSD lọt top những album của nhóm nhạc nữ K-Pop bán chạy nhất trong tuần đầu phát hành

(Ảnh: Allkpop)

SNSD (Girl's Generation) đã kết thúc hoạt động quảng bá trong tuần đầu tiên của mình và doanh số album tiêu thụ cũng đã được thống kê lại. Theo Hanteo, album mang tên Forever 1 đã tẩu tán được 185.600 bản chỉ trong tuần đầu tiên phát hành. Con số này gấp đôi so với lượng tiêu thụ album tuần đầu của album thứ 6 của nhóm Holiday Night (ra mắt năm 2017). Ở thời điểm đó, album của SNSD bán được khoảng 90.200 bản trong tuần đầu ra mắt.

Như vậy, Forever 1 của SNSD đã chính thức gia nhập danh sách top 50 album bán chạy nhất của các nhóm nhạc nữ K-Pop trong tuần đầu phát hành. Album lần này của 8 cô gái đứng ở vị trí thư 28, ngay sau nhóm nhạc thế hệ thứ 4 ITZY với album GUE?? WHO.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, các nhóm nhạc nữ thế hệ mới đều "càn quét" ở mảng doanh thu album, với số lượng khủng hơn rất nhiều so với thế hệ 2 như SNSD, Wonder Girls, KARA... Tuy nhiên, việc SNSD vẫn bán được gần 200.000 bản album chỉ trong tuần đầu tiên đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các cô gái sau 15 năm ra mắt. Đây cũng là một trong những lí do SNSD được coi như biểu tượng K-Pop mà các nhóm nhạc nữ theo sau cần dõi theo.

Album Forever 1 ra mắt với 10 ca khúc đa dạng thể loại, phong cách. Trong đó, ca khúc chủ đạo cùng tên mang thể loại pop dance sôi động. Lời bài hát của ca khúc chủ đạo nói về những cảm xúc, sự biết ơn tới những người luôn có mặt, luôn sẵn lòng để truyền sức mạnh tới các thành viên trong nhóm, đó chính là những người hâm mộ - những người đã đồng hành cùng SNSD trong suốt chặng đường 15 năm qua.