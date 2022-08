Đường đua K-pop tháng 8 bùng nổ với sự trở lại của BLACKPINK, TWICE

Ngành công nghiệp K-pop đang chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh bảng xếp hạng khốc liệt khi các nhóm nhạc nữ hàng đầu đã sẵn sàng tung ra các album mới trong tháng này.

SNSD ra mắt album "Forever 1" kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD (Girl's Generation) đã đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng với album "Forever 1". Album ra mắt đúng dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm. Đây cũng sản phẩm âm nhạc quy tụ đầy đủ 8 thành viên kể từ album "Holiday night" được phát hành vào năm 2017.

Sự trở lại đầy đủ của SNSD mang một ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với các thành viên, mà còn với những người hâm mộ K-pop - một ngành công nghiệp mà hầu hết các nhóm nhạc nữ đều không thể chịu đựng được thử thách của thời gian.

"Forever 1" với ca khúc chủ đề cùng tên bản nhạc dance-pop toát lên sự tươi mới và không khí lễ hội đêm mùa hè. Các ca khúc còn lại gồm "Seventeen" "Villain" "Lucky like that", "You better run", "Closer", "Mood lamp", "Summer night", "Freedom" và "Paper plane" cũng thể hiện rõ nét sắc màu âm nhạc của nhóm.

Album "Forever 1" nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng album hàng đầu của iTunes của 31 quốc gia hoặc khu vực, bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Singapore, Brazil và Chile khi vừa phát hành. Thành tích này chứng tỏ sự hiện diện mạnh mẽ của nhóm trong ngành công nghiệp âm nhạc.

BLACKPINK tái xuất sau 2 năm vắng bóng với đĩa đơn "Pink Venom".

Ngoài SNSD, màn tái xuất được mong đợi trong năm nay còn có BLACKPINK. BLACKPINK sẽ trở lại với một đĩa đơn mang tên "Pink Venom" ra mắt vào ngày 19/8. Ca khúc nằm trong album phòng thu "Born Pink" sẽ được phát hành vào ngày 16/9.



Sau khi phát hành mới, BLACKPINK sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 10. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Seoul vào ngày 15,16/10 và tiếp tục ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Đại Dương cho đến tháng 6 năm sau. Nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 36 buổi hòa nhạc tại 26 thành phố trên khắp thế giới trong chuyến lưu diễn, dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu người hâm mộ nếu tất cả các buổi diễn đều cháy vé.



Theo công ty quản lý, BLACKPINK gần đây đang bận rộn quay MV cho bài hát phát hành trước, với "chi phí sản xuất cao nhất từng được có".

Đường đua K-pop "nóng" hơn bao giờ hết với sự góp mặt của TWICE. Nhóm sẽ trở lại vào ngày 26/8 với EP thứ 11 "Between 1 & 2". Nhưng thông tin về album sắp phát hành vẫn chưa được hé lộ. Sản phẩm âm nhạc gần nhất có sự góp mặt của 9 thành viên nhóm nhạc TWICE là album "Formula of Love: O + T = <3". Album này đã có màn ra mắt ấn tượng trên bảng xếp hạng album Billboard 200 ở vị trí thứ 3 sau khi phát hành vào tháng 11/2021.

TWICE sẽ ra mắt album "Between 1&2".

Album "Between 1&2" là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi nhóm gia hạn hợp đồng với công ty JYP Entertainment. Nhóm đã vượt qua mốc thời gian 7 năm, thời điểm khủng hoảng mà nhiều nhóm nhạc thần tượng K-pop phải trải qua kể từ khi ra mắt. Thời điểm khủng hoảng này này được người hâm mộ K-pop gọi với cái tên là "Lời nguyền 7 năm" bởi đó khoảng thời gian tiêu chuẩn trong hợp đồng độc quyền giữa các nhóm nhạc K-pop và công ty giải trí. Sau 7 năm hoạt động, các nhóm nhạc có xu hướng tan rã hoặc rời bỏ công ty. "Lời nguyền" này đã giáng xuống hàng loạt nhóm nhạc như 2NE1, Miss A, GFriend, Lovelyz và April.

Bên cạnh những nhóm nhạc dẫn đầu, các nhóm nhạc nữ tân binh cũng lên kế hoạch tham gia cuộc đua bảng xếp hạng mùa hè. Trong đó có nhóm nhạc Ive với đĩa đơn thứ ba "After like" sẽ ra mắt vào ngày 22/8. Đĩa đơn sẽ gồm 2 bài hát, ca khúc chủ đề cùng tên và "My Satisfaction".

Nhóm nhạc 6 thành viên này đã ra mắt vào tháng 4/2021, gồm cựu thành viên IZ * ONE An Yu-jin, Jang Won-young, Gaeul, Liz, Rei và Leeseo. Hiện đây được coi là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ thứ tư hàng đầu, với hai ca khúc hit liên tiếp là "Eleven" và "Love dive".

Tân binh Ive cũng sẽ trở lại với đĩa đơn "After like".

"Love dive" đã giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hàng tháng của nền tảng phát trực tuyến âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc Melon kể từ tháng 5. Đây là một thành tích đáng nể đối với một nhóm nhạc tân binh. Ca khúc này hiện vẫn đang được yêu thích và chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. MV của "Love dive" thu hút hơn 130 triệu lượt xem trên YouTube.

Bản hit của Ive cũng phổ biến đối với những người hâm mộ K-pop tại Mỹ. "Love dive" đã lọt bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Billboard Global Excl lần lượt ở vị trí thứ 15 và thứ 10.

