BLACKPINK công bố ngày phát hành album mới

Ngày 10/8, công ty quản lý YG Entertainment đã "nhá hàng" poster album mới. Poster cho thấy tên của dự án âm nhạc mang tên "Born Pink" và ngày phát hành album phòng thu thứ 2 của BLACKPINK.

Lý giải về tựa đề album lần này, YG Entertainment cho biết: "Tên album thể hiện sự táo bạo và tự tin của BLACKPINK - nhóm nhạc với sự tồn tại độc đáo kể từ khi ra đời. Hãy chờ đợi một album với âm nhạc chứa đựng bản sắc riêng của nhóm".

Album phòng thu thứ 2 của BLACKPINK có tên "Born Pink" sẽ phát hành vào ngày 16/9. Album sẽ bao gồm "Pink Venom", ca khúc mới mà nhóm sẽ phát hành vào ngày 19/8. Thông tin về các bài hát khác, bao gồm cả đĩa đơn chính vẫn chưa được hé lộ.



Album sắp tới sẽ đánh dấu màn tái xuất đầu tiên của 4 thành viên Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé sau 1 năm 10 tháng. Lần phát hành cuối cùng của đầy đủ thành viên BLACKPINK là vào tháng 10/2020 với album "The Album", trong đó có đĩa đơn chính "Lovesick girls" và "How you like that".

Sau khi phát hành mới, BLACKPINK sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 10. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Seoul vào ngày 15,16/10 và tiếp tục ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Đại Dương cho đến tháng 6 năm sau.

Nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 36 buổi hòa nhạc tại 26 thành phố trên khắp thế giới trong chuyến lưu diễn, dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu người hâm mộ nếu tất cả các buổi diễn đều cháy vé.