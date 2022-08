BLACKPINK bị tố sao chép phong cách của đàn em aespa?

Tính từ khi debut cho đến hiện tại, nhóm nhạc gen 4 nhà SM aespa luôn được coi là "bản dupe" của BLACKPINK. Đội hình nhóm 4 người, phong cách hơi hướng girlcrush mạnh mẽ và được đẩy mạnh mảng thời trang ngay từ đầu, aespa được truyền thông ví như "giấc mộng" BLACKPINK của SM. Dù vô tình hay cố ý, aespa quả thực có nhiều điểm tương đồng với nhóm nhạc đàn chị. Sự so sánh này được đẩy lên đỉnh điểm sau khi 4 cô gái SM xuất hiện tại Coachella, nơi BLACKPINK đã tạo ấn tượng đặc biệt 3 năm trước.

aespa luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với BLACKPINK vì đường hướng phát triển tương đồng

Cứ ngỡ aespa sẽ luôn đi sau đàn chị, thế nhưng, gần đây mọi chuyện đã thay đổi. Dù có nhiều điểm giống với BLACKPINK, nhưng aespa cũng có concept độc nhất vô nhị. Tại Kpop, đây là nhóm nhạc đầu tiên quảng bá song song cùng phiên bản AI, được SM xây dựng vũ trụ metaverse riêng biệt.

aespa là nhóm nhạc đầu tiên tại Kpop quảng bá mô hình người thật kết hợp vũ trụ thực tế ảo

BLACKPINK bị tố sao chép phong cách đàn em

Ngày 29/7, BLACKPINK đã chính thức bước vào vũ trụ thực tế ảo với concert The Virtual kết hợp cùng PUBG. Và cũng từ đây, nhóm nhạc nữ nhà YG bị so sánh với đàn em aespa về phần tạo hình AI trong concert và phiên bản đặc biệt của MV Ready For Love. Nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra trên MXH Hàn Quốc, dân tình ghép ảnh so sánh giữa hai nhóm nhạc nữ đình đám và thu về kết quả đầy bất ngờ.

Tạo hình của Jennie trong Ready For Love nhìn "hao hao" Karina (aespa)

Mái tóc ngắn của Lisa giống với Winter

Rosé và Ningning thường xuyên được đặt cạnh nhau vì mái tóc bạch kim

Dễ nhận thấy, phiên bản AI của 3 thành viên Jennie, Lisa và Rosé đều dễ gây liên tưởng đến Karina, Winter và Ningning (aespa). Chưa kể, ảnh quảng bá The Virtual được dân tình chỉ ra có cảm hứng từ cảnh đồ hoạ của aespa. Một số phân đoạn trong MV Ready For Love cũng được so sánh với nhóm nhạc nữ SM.

Cùng một góc ảnh, người xem dễ bị nhầm lẫn giữa BLACKPINK và aespa

Cảnh trong MV aespa (trên) và MV của BLACKPINK (dưới)

Một số cư dân mạng đã tỏ ra ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa MV của BLACKPINK và concept album của aespa:

- Về cơ bản đây không phải chỉ là một bản sao chép aespa sao?

- Tôi không phải là fan của một trong hai nhóm, nhưng những hình ảnh đầu tiên thực sự trông giống hệt nhau.

- Tại sao chúng giống nhau đến vậy?

- Khi xem phiên bản CG của Jennie, tôi cũng nghĩ rằng trông giống Karina hơn.

Thực hư ra sao?

Thế nhưng, Ready For Love và The Virtual không phải là dự án đầu tiên BLACKPINK thử nghiệm concept thực tế ảo. Tháng 9/2020, BLACKPINK đã phát hành MV trình diễn Ice Cream và tổ chức sự kiện fansign ảo đầu tiên trên thế giới và nhận được phản hồi tốt. Ở thời điểm này, aespa còn chưa ra mắt. Fan đã chứng minh 4 cô gái nhà YG mới là nhóm tiên phong thực hiện concept AI.

BLACKPINK đã thực hiện sân khấu ảo từ năm 2020 với Ice Cream

Bên cạnh đó, định hướng của hai nhóm nhạc là hoàn toàn khác nhau. aespa đã được gây dựng và quảng bá phiên bản thực tế ảo ngay từ đầu, là một phần song song trong các sản phẩm của nhóm. Còn với BLACKPINK, các phiên bản AI chỉ là một phần của dự án quảng cáo, hình ảnh được xây dựng từ tạo hình thực tế. Do đó, việc chỉ trích BLACKPINK "cosplay" đàn em là không có căn cứ.

Với những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục, fan BLACKPINK đã thành công bảo vệ thần tượng trước lời cáo buộc copy aespa, hiện các ý kiến của netizen vẫn nghiêng về nhóm nhạc nhà YG:

- BLACKPINK mới là người đầu tiên thực hiện concept này. Fan aespa chỉ mải bịt mắt bịt tai và thấy những gì muốn thấy.

- BLACKPINK thiếu cái gì mà phải bắt chước nhóm này? Chỉ là trùng concept thôi.

- BLACKPINK là người bắt đầu từ trước khi aespa debut. Sao đây lại là concept của aespa?

- Nhưng aespa đã sao chép BLACKPINK trước.

- Tôi không nghĩ có thể cáo buộc BLACKPINK sao chép vì chỉ để tóc đen, tóc vàng và tóc ngắn. Đấy là những kiểu tóc thông thường.

- Nó không phải chỉ dành cho concept trò chơi của BLACKPINK sao?

