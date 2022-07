Các "thành viên hụt" của BLACKPINK: Người chật vật mãi không thành công, người tỏa sáng khi ra mắt ở nhóm mới

Là nhóm nhạc nữ đại diện cho Kpop hiện tại, BLACKPINK với đội hình 4 người được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là đội hình không thể hoàn hảo hơn. 4 cô gái với 4 thế mạnh, màu sắc riêng biệt đã kết hợp thành một tổng thể hài hoà, là hình tượng trong mơ của hàng triệu fan. Thế nhưng, trước khi được biết đến là nhóm nhạc toàn cầu như hiện tại, BLACKPINK đã suýt được YG cho ra mắt với cái tên PINK PUNK gồm 9 thành viên.

Đội hình lý tưởng của BLACKPINK là hình mẫu cho các nhóm nữ sau này

Dù được ấp ủ và rèn luyện khá lâu, nhưng cuối cùng PINKPUNK vẫn không thể được ra mắt công chúng. Hiện tại, ngoài Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đã quá quen thuộc với fan Việt nhờ sự thành công vượt trội, các thành viên còn lại của PINKPUNK cũng đã tìm được bến đỗ, đều được ra mắt trong các nhóm nhạc và viết tiếp ước mơ làm thần tượng.

BLACKPINK pre-debut bên cạnh cùng các thành viên trong dự án ban đầu của YG: PINKPUNK

Miyeon ((G)I-DLE)

Thành viên "hụt" nổi tiếng nhất của BLACKPINK chắc chắn là Miyeon - visual của (G)I-DLE. Là cô gái gắn bó với BLACKPINK nhiều nhất trong quãng thời gian thực tập sinh, Miyeon từng là thành viên sáng giá được kì vọng của PINKPUNK. Trong nhiều hình ảnh chụp cùng 4 gái nhà YG trước khi debut, Miyeon nổi bật với visual vượt trội. Rời YG, Miyeon gia nhập CUBE Entertainment và trở thành một thành viên của (G)I-DLE năm 2018.

Miyeon là từng gắn bó với BLACKPINK thời thực tập sinh

Miyeon gia nhập CUBE và thành lập nhóm nhạc (G)I-DLE năm 2018

Hiện tại, Miyeon vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên BLACKPINK. Các cô nàng vẫn hay được bắt gặp ủng hộ sản phẩm, tham dự concert và chụp hình cùng nhau.

Trong concert mới đây của (G)I-DLE, Lisa (BLACKPINK) đã đến ủng hộ và chụp hình cùng Miyeon, Minnie

Jinny (Secret Number)

Jinny từng là thực tập sinh được YG lựa chọn là một trong những gương mặt sẽ ra mắt cùng PINKPUNK. Sau 5 năm thực tập, Jinny rời YG và gây được tiếng vang lớn khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 nhưng không thành công debut cùng IZ*ONE, dừng lại ở top 69.



Jinny bên cạnh Rosé

và Lisa

Jinny tham gia Produce 48 nhận được nhiều sự chú ý

Sau khi bị loại trong Produce 48, Jinny gia nhập Vine Entertainment và ra mắt với tư cách là thành viên của Secret Number.

Euna Kim

Được YG tuyển chọn từ chương trình Kpopstar K2, Euna Kim là một trong những gương mặt nằm trong dự án PINK PUNK. Thế nhưng, không chờ được đến thời điểm ra mắt, năm 2013 Euna rời YG với lý do muốn tập trung vào việc học.

Euna thời điểm còn thi tuyển thực tập sinh YG

Rời YG, Euna Kim gặp nhiều khó khăn khi hoạt động nghệ thuật, liên tục thay đổi nhóm nhạc. Năm 2015, Euna hoạt động cùng The Ark nhưng không được bao lâu thì nhóm tan rã. Cô nàng tiếp tục tham gia Unpretty Rapstar 3 và The Unit nhưng đều không gặp may mắn. Năm 2018, Euna Kim ra mắt nhóm nhạc hai người KHAN nhưng chỉ được 2 năm, đến 2020 nhóm tan rã. Hiện tại Euna Kim đã lập gia đình tại Mỹ.

Nhóm nhạc KHAN

Jang Hanna

Jang Hanna trở thành thực tập sinh của YG Entertainment sau khi lọt top 10 chương trình Superstar K3 và nằm trong dự án PINK PUNK, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô nàng. Jang Hanna rời YG Entertainment vào năm 2017, sau 4 năm thực tập, khi này BLACKPINK đã ra mắt được một năm.

Jang Hanna được YG tuyển chọn sau khi tham gia Kpopstar K3

Jang Hanna sau 4 năm thực tập

Rời YG, Jang Hanna tự debut solo. Ca khúc của cô nàng từng được Jennie đăng tải trên Instagram cá nhân nhận được nhiều sự chú ý.

Jennie từng chia sẻ ca khúc solo của Jang Hanna

Kim Eunbi

Cũng như Euna, Kim Eunbi đã trở thành thực tập sinh của YG Entertainment sau Superstar K2. Eunbi từng được YG giới thiệu đến công chúng với tư cách là một ứng cử viên tiềm năng trong đội hình girlgroup PINK PUNK.

Eunbi được tuyển chọn từ Kpopstar K2

Cô nàng bên cạnh BLACKPINK

Năm 2014, Kim Eunbi thông báo sẽ rời YG do lý do sức khoẻ. Đến năm 2019, Kim Eunbi quay lại làng giải trí với tư cách ca sĩ solo, phát hành single I'm Your Fan.

Kim Eunbi trở lại với tư cách ca sĩ solo năm 2019

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/cac-thanh-vien-hut-cua-blackpink-nguoi-chat-vat-mai-khong-thanh-cong-nguoi-toa-sang-khi-ra-mat-o-nhom-moi-20220726132246623.chn