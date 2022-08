Cùng ngày 8/8: TWICE tung clip trở lại, BLACKPINK công bố đi tour tận năm sau còn SNSD tự phá kỷ lục của chính mình

8/8 là một ngày đặc biệt với rất nhiều thông tin thú vị đến từ các nhóm nữ của Kpop. Nếu như SNSD đã gặt hái được những thành tích ấn tượng sau khi tung album thứ 7 trong sự nghiệp thì TWICE và BLACKPINK đều hé lộ những thông tin liên quan đến sự trở lại đang đến rất gần.

SNSD phá kỷ lục của chính mình sau khi phát hành album kỷ niệm 15 năm ra mắt

Màn trở lại của SNSD sau 5 năm với album FOREVER 1 đặc biệt nhận được nhiều sự chú ý đến từ người hâm mộ Kpop. Ngày 8/8, SNSD chính thức phát hành album vật lý cho FOREVER 1. Ngay trong ngày đầu phát hành, full album thứ 7 trong sự nghiệp đã nhận về kết quả khả quan khi đạt doanh số 102.879 bản trên Hanteo, trở thành album có lượng bán ra ngày đầu và tuần đầu cao nhất của SNSD.

SNSD tự phá vỡ kỷ lục của chính mình khi FOREVER 1 trở thành album có lượng bán ra ngày đầu và tuần đầu cao nhất của nhóm

Trước đó, vào ngày 5/8, SNSD đã cho ra mắt MV ca khúc chủ đề FOREVER 1. Hiện tại MV đã đạt 15 triệu lượt xem sau 3 ngày phát hành. Với những thành tích khả quan về cả MV lẫn doanh số album, sức hút bền bỉ của SNSD sau 15 năm hoạt động đã được chứng minh.

MV FOREVER 1 - SNSD

BLACKPINK kỷ niệm 6 năm ra mắt bằng việc công bố tên bài hát mới và đi tour thế giới đến tận... tháng 6/203



8/8 là ngày kỷ niệm ra mắt của BLACKPINK. Sự kiện càng trở nên đặc biệt khi nhóm chính thức tung poster giới thiệu ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 2 mang tên Pink Venom. Ca khúc cũng đã được ấn định thời gian phát hành - 11 giờ trưa 19/8 (theo giờ Việt Nam).

Ca khúc Pink Venom đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau 2 năm, phát hành vào 11 giờ trưa 19/8 (theo giờ Việt Nam)

Chưa dừng lại ở đó, tối 8/8, BLACKPINK cũng đã công bố lịch trình cho tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Thời gian và địa điểm tổ chức đã được ấn định trên poster. Tour lần này sẽ kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tận tháng 6 năm 2023 với 27 đêm diễn, đi qua nhiều nơi trên thế giới.

BLACKPINK công bố lịch trình cho tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink

TWICE tung trailer đầu tiên cho màn trở lại, hứa hẹn lột xác bất ngờ

Song song với thông tin tour diễn của BLACKPINK, 22 giờ ngày 8/8, TWICE cũng tung trailer mở màn cho album Between 1&2. 9 cô gái TWICE với tạo hình những cô gái điệp viên khác hẳn với poster "hường phấn" tung ra trước đó. Một phần giai điệu khá bắt tai cũng đã được hé lộ thông qua trailer.

Trailer mở màn Between 1&2 của TWICE

Đây là một trong số ít lần TWICE thử sức concept cá tính, nên người hâm mộ vô cùng kỳ vọng vào màn "lột xác" của TWICE trong lần trở lại này. Cùng chờ đợi sản phẩm trở lại của TWICE được phát hành vào ngày 26/8 tới.

9 cô gái TWICE cực ngầu

Nguồn, ảnh: Twitter, Clip: YouTube

https://kenh14.vn/cung-ngay-8-8-twice-tung-clip-tro-lai-blackpink-cong-bo-di-tour-tan-nam-sau-con-snsd-tu-pha-ky-luc-cua-chinh-minh-2022080823264621.chn