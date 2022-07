"Đại chiến" nhóm nữ Hàn tháng 8: Tân binh IVE liệu có đủ sức so kè với đàn chị BLACKPINK, TWICE và SNSD?

BLACKPINK

Sau gần 2 năm vắng bóng, BLACKPINK được xác nhận sẽ chính thức trở lại đường đua Kpop vào tháng 8 với full album thứ 2 trong sự nghiệp. Dù chưa xác định ngày comeback cụ thể nhưng theo một số nguồn tin, nhóm đã bắt đầu ghi hình cho MV mới và YG cũng tiết lộ đây là sản phẩm có chi phí sản xuất cao nhất từ trước đến nay của nhóm.

BLACKPINK sẽ phát hành full album thứ 2 trong sự nghiệp vào tháng 8

Chỉ với tin BLACKPINK comeback vào tháng 8, cổ phiếu của YG tăng vọt lên mức 10%, chứng tỏ khán giả đang rất mong chờ vào sự trở lại của BLACKPINK sau album đầu tay đầy thành công The Album. Được biết, album sắp tới của nhóm sẽ bao gồm những bài hát đậm chất mạnh mẽ của BLACKPINK. Sau khi phát hành album, nhóm dự định sẽ tổ chức tour diễn thế giới với quy mô khủng nhất từ trước đến nay.

Fan hâm mộ Kpop trên toàn thế giới đang rất mong chờ với sự trở lại của BLACKPINK

TWICE

Không lâu sau tin tức cả 9 thành viên TWICE đều tái ký hợp đồng với JYP, vào lúc nửa đêm ngày 13/7, công ty tiếp tục thông báo sự trở lại đầu tiên của TWICE trong năm 2022 khiến người hâm mộ như nhân đôi niềm vui.



Poster thông báo album tiếp theo của TWICE sẽ được phát hành ngày 26/8

Mini-album thứ 11 sắp tới của TWICE có tên BETWEEN 1 & 2, là sự trở lại sau 9 tháng của nhóm kể từ full album thứ 3 Formula of Love: O T = <3. Với thành công của album gần nhất và với màn solo bùng nổ của thành viên Nayeon, nhiều người hâm mộ hi vọng màn trở lại sắp tới của TWICE sẽ "bỏ túi" được loạt thành tích khủng trong nước lẫn quốc tế.

Hãy cùng chờ đón màn đụng độ của 2 nhóm nữ hàng đầu gen 3 là TWICE và BLACKPINK trong tháng 8

SNSD

Nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt, SM Entertainment chính thức xác nhận SNSD sẽ comeback với đội hình đầy đủ 8 thành viên dù họ không còn chung một công ty. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ và háo hức vì đây là lần trở lại đầu tiên của 8 cô gái dưới tư cách là SNSD sau 5 năm, kể từ album thứ 6 Holiday Night ra mắt vào tháng 8/2017.

Lịch trình trở lại của SNSD với full album mới

Cụ thể, SNSD sẽ trở lại vào ngày 5/8 với full album nhạc số thứ 7 mang tên FOREVER 1, album vật lý sẽ chính thức lên kệ vào ngày 8/8. Loạt teaser với concept MR.TAXI của 8 thành viên vừa được đăng tải khiến fan Kpop không khỏi trầm trồ bởi visual "gừng càng già càng cay". Đặc biệt, các thành viên của SNSD cũng sẽ cùng quảng bá album lần này bằng việc tham gia các chương trình truyền hình và show tạp kỹ.

Loạt hình teaser khiến fan trầm trồ bởi visual ngày càng xinh đẹp của SNSD sau 15 năm ra mắt

IVE

IVE chắc hẳn là nhóm nữ tân binh chăm chỉ nhất ở thời điểm hiện tại khi liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc dù mới ra mắt 8 tháng. Cụ thể, vào ngày 22/8 sắp tới, nhóm nữ nhà Starship Entertainment sẽ chính thức trở lại với single album thứ 3 mang tên After Like.

IVE sẽ phát hành After Like vào lúc 16h ngày 22/8 (giờ Việt Nam)

Trong danh sách 4 nhóm nữ comeback vào tháng 8, IVE là cái tên có tuổi nghề hoạt động ngắn nhất khi ra mắt chưa đầy 1 năm. Thế nhưng người hâm mộ Kpop vẫn rất mong chờ màn đụng độ giữa IVE với các đàn chị kì cựu bởi nhóm được mệnh danh là "tân binh khủng long", khi mới debut nhưng đã sở hữu loạt thành tích đáng nể đủ để khiến nhiều nhóm nhạc lâu năm phải dè chừng.

Dù sắp comeback nhưng ca khúc phát hành tận 4 tháng trước LOVE DIVE của IVE vẫn đang "làm mưa làm gió" trên các BXH âm nhạc tại Hàn Quốc

Hãy cùng chờ đón màn chạm trán giữa "tân binh khủng long" IVE với 3 đàn chị kì cựu Kpop trong tháng 8 tới

