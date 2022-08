Tái xuất sau 5 năm vắng bóng, SNSD vẫn thiết lập hàng loạt kỷ lục khủng, không hổ danh "Nữ hoàng Kpop"

Vào 16h ngày 5/8 (theo giờ Việt Nam), SNSD đã chính thức tái xuất đường đua Kpop với MV FOREVER 1, đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động của nhóm. Ca khúc mang thể loại pop dance sôi động, được "nhào nặn" bởi Kenzie - nhà sản xuất đứng sau hàng loạt ca khúc hit của nhóm như Into The New World, Oh!, All Night.

Bài hát mang thông điệp về tình yêu vĩnh cửu, các cô gái muốn cùng người hâm mộ mãi mãi bên nhau, những người đã luôn đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường dài vừa qua. Kể từ khi tiết lộ sẽ trở lại cùng đội hình đầy đủ 8 thành viên với album dài để kỷ niệm 15 năm ra mắt, sự trở lại của nhóm nữ nhà SM đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.



FOREVER 1 - SNSD

Dù đã 5 năm vắng bóng nhưng SNSD vẫn khẳng định sức hút cùng vị thế "nữ hoàng Kpop" của mình với loạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, album dài FOREVER 1 của nhóm đã đứng đầu BXH iTunes ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Album cũng ra mắt ở vị trí #1 trên BXH iTunes Album Thế giới.

Tại Nhật Bản, FOREVER 1 cũng leo lên vị trí đầu trong BXH Album hàng ngày của Recochoku.

Album FOREVER 1 có sức công phá lớn tại nhiều quốc gia

Tại Hàn Quốc, SNSD vẫn khẳng định họ xứng đáng với danh hiệu "Nhóm nhạc nữ quốc dân" khi đạt thành tích tốt trên các BXH nhạc số dù đã 15 năm tuổi và vắng bóng suốt khoảng thời gian dài. Vừa ra mắt, FOREVER 1 đã leo thẳng #1 BXH Bugs. Các BXH hạng khác cũng ghi nhận nhiều thứ hạng cao và vẫn đang có dấu hiệu gia tăng dù chưa có những hoạt động quảng bá. Bên cạnh đó, cái tên Girls’ Generation cũng nhanh chóng #1 Trending tại phần tìm kiếm của MelOn ngay sau khi MV được phát hành, cho thấy công chúng trông ngóng màn comeback này đến nhường nào.

Trên mặt trận YouTube, FOREVER 1 đạt 1 triệu like với hơn 7,2 triệu lượt xem sau 16h và cũng là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất của nhóm, xuất sắc lọt top Trending nhiều quốc gia. Cuối cùng, MV đạt hơn 9 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt.

Forever 1 là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất của nhóm

Album FOREVER 1 sẽ bao gồm tổng cộng 10 ca khúc, tất cả đều là những ca khúc mới của SNSD. Album lần này đánh dấu sự trở lại đầu tiên của 8 cô gái 6, kể từ album thứ 6 Holiday Night ra mắt vào tháng 8/2017. Đặc biệt, tất cả các thành viên SNSD sẽ cùng tham gia quảng bá cho album lần này, hứa hẹn sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tích ấn tượng nữa trong những ngày sắp tới.

SNSD sẽ cùng tham gia quảng bá cho Forever 1

Ảnh: Twitter

