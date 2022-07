SNSD tung clip quảng bá đầu tiên cho màn trở lại sau 5 năm

Mới đây, SM đã phát hành đoạn clip mới Into The New World để quảng bá cho album kỉ niệm 15 năm ca hát của 8 cô nàng SNSD. Trùng hợp thay, đây cũng chính là tên bài hát ra mắt của nhóm khiến fan càng thêm bồi hồi về những kỉ niệm xưa cũ 15 năm trước.

SNSD FOREVER 1 Mood Sampler - Into The New World

Trái ngược với concept Mr.Taxi được tung ra cách đây không lâu, lần này 8 cô nàng xinh đẹp SNSD lại hoá thân thành các nữ thần với phong cách vương giả trong video mới. Tuy nhiên, concept này hiện đang gây tranh cãi trái chiều trên các mạng xã hội.

Dù nổi tiếng là "nữ hoàng concept" với visual đỉnh cao nhưng dường như các "đại tỷ gen 2" cũng không thể cứu vãn được trang phục có phần khó hiểu mà các stylist nhà ông lớn SM chọn lựa.

Trang phục khó hiểu của 8 thành viên

Nhiều fan còn đùa nhau, chắc chắn SNSD đang hoá thân thành các vị thần, thay vì đi mây về gió thì các cô nàng lại có một cách di chuyển vô cùng độc đáo là lên taxi để tới Kwangya (vũ trụ văn hoá nhà SM) cùng các anh em chung công ty.

Các fan còn hài hước chỉ ra sự tương đồng giữa trang phục của Yoona với tượng Nữ thần Tự Do tại Mỹ

Không chỉ vậy, trang phục có phần sến súa của Sooyoung cũng gây chú ý cực mạnh, nếu nhìn không kỹ có thể liên tưởng tới... loài bọ cánh cứng

Bên cạnh đó, các fan còn nhanh chóng ví lớp trang điểm của trưởng nhóm Taeyeon trông giống như... tuần lộc hay xuất hiện để kéo xe cho ông già Noel. "DJ miền Tây" Hyoyeon cũng không thoát khỏi cảnh tương tự khi bị ví là nai với vương miện hình sừng trên đầu.

Taeyeon được ví như tuần lộc

Hyoyeon thì bị gọi là... nai

Cô út Seohyun với tạo hình lạ mắt trông cực ấn tượng nhưng nhiều người cho rằng SM đã cho cô nàng sử dụng lại trang sức mà Yuri từng đeo trong lần chụp hình trước.

Seohyun dùng lại trang sức của Yuri?

Tạo hình trắng đen trông xinh đẹp hơn hẳn

Hiện những bình luận tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có vẻ SM đang từng bước thành công trong việc quảng bá album cho "gà nhà" khi liên tục khiến công chúng xôn xao, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Ảnh: Twitter

