Nhặt sạn 9 MV Kpop đố ai nhận ra: Jennie (BLACKPINK) "đổi màu", SNSD sai tên mà còn mắc lỗi vũ đạo!

Mỗi một MV khi phát hành đều được đầu tư kĩ càng và chỉn chu về mọi mặt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lúc nào những video ca nhạc này cũng hoàn hảo. Dưới đây là một số "hạt sạn" nhỏ đã được người hâm mộ phát hiện trong các MV Kpop nổi tiếng. Cùng thử xem bạn có nhận ra không nhé!



1. Mr. Simple (Super Junior)

Mr. Simple của nhóm nhạc nam huyền thoại Super Junior là ca khúc từng "làm mưa làm gió" một thời. Chắc hẳn rằng fan đã không ít lần "cày lui cày lại" chiếc MV này. Thế nhưng đã có ai phát hiện ra ở phần mở đầu của video có tận hai... Siwon xuất hiện chưa?

Có vẻ như editor của SM đã hơi "ưu ái" anh chàng đẹp trai Siwon quá rồi nhỉ?

2. Lion Heart (SNSD)

Dường như phần mở đầu của MV luôn là phần mà công ty lơ là nhất. MV Lion Heart của các cô nàng SNSD cũng gặp phải một lỗi nhỏ trong phần hình ảnh. Cụ thể, tên tiếng Anh của nhóm đã bị viết sai lỗi chính tả, từ "Girls' Generation" lại thành "Gilrs' Generation". SM nên chú ý nhiều hơn vào các tiểu tiết này nhé!

3. Secret Story of The Swan (IZ*ONE)

Lỗi của góc quay khi trong một phân khúc vũ đạo của MV Secret Story of The Swan, Wonyoung và Yujin bị lọt vào khung hình khi đang đứng chờ đến phần của mình. Tuy chỉ là một điều rất nhỏ nhưng nếu chú ý thì có lẽ MV sẽ chỉn chu hơn nhiều.

4. 200% (AKMU)

Điểm hài hước đã được cư dân mạng phát hiện ra trong MV 200% (AKMU). Phân cảnh cô nàng Suhyun hẹn hò tưởng tượng cùng Nam Joo Hyuk khiến nhiều người rất thích thú.

Tuy nhiên, cây kem của Suhyun dường như có "phép thuật" gì đó bởi dù đã bị cô nàng ăn mất thì ngay sau đó vẫn còn y nguyên. Thế này thì sướng nhất Suhyun, ăn bao nhiêu cũng chả hết được nhé!

5. Kill This Love (BLACKPINK)

Dù đã xem lui xem lại rất nhiều lần chiếc MV "đỉnh chóp" Kill This Love của BLACKPINK thì chắc hẳn cũng chẳng mấy ai chú ý đến phân đoạn đầu Jennie đã có màn "đổi màu" ngoạn mục.

Chiếc quần của Jennie "đổi đen thay trắng" trong vòng một nốt nhạc trong khi "chị em" vẫn giữ nguyên outfit. Có lẽ đã xảy ra lỗi trang phục trong quá trình quay MV khiến cô nàng có sự thay đổi này chăng?

6. Visual Dream (SNSD)

Người hâm mộ cho rằng trong đoạn video này Jessica đã mắc phải lỗi vũ đạo. Thông thường các cảnh vũ đạo của MV sẽ được đầu tư rất kĩ lưỡng, idol sẽ phải quay nhiều lần cho đến khi hoàn chỉnh nhất có thể thì thôi. Tuy nhiên, có vẻ như nhà sản xuất cũng không thể nhận ra lỗi nhỏ này của Jessica rồi!

7. Dance The Night Away (TWICE)

Ngoài năng lực phát hiện camera nổi tiếng khắp Kpop, có lẽ cô nàng Dahyun của TWICE còn có thêm năng lực "dịch chuyển tức thời" trong MV Dance The Night Away.

Ở phân đoạn 9 cô nàng cùng chơi bóng chuyền bãi biển, ngay khung cảnh trước cô nàng còn đang ở đội bên phải cùng với Jeongyeon thì cảnh quay sau Dahyun đã sang ngay đội đối thủ. Thật là một pha đổi phe nhanh như chớp!

8. Dinosaur (AKMU)

Lại thêm một chiếc MV gặp phải vấn đề nhỏ của AKMU. Trong phân đoạn đạp xe của hai anh em, cảnh trước Chanhyuk đang ở phía trong thì 1 giây sau anh chàng đã chuyển ra bên ngoài. Chắc là Chanhyuk đã di chuyển thật nhanh vào lúc nào đó mà chúng ta không biết được chăng?

9. Like OOH-AHH (TWICE)

Like-OOH-AHH là ca khúc debut của TWICE. Netizen đã nhận ra rằng trong MV có vẻ như Nayeon đang cố tránh khỏi khung hình trong phân đoạn của Sana. Dù đã cố nhanh nhất có thể nhưng cô nàng vẫn bị lọt vào cảnh này.

Nguồn: Koreaboo - Ảnh: YouTube

