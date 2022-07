Đề cử VMAs 2022: BTS thống lĩnh Kpop là điều hiển nhiên, 1 nhóm nam ra mắt 7 năm bất ngờ tranh giải Tân binh

Đến hẹn lại lên, một mùa VMAs (Giải thưởng âm nhạc MTV) nữa lại về khiến nhiều khán giả háo hức chờ mong. Tối 26/7 (theo giờ Việt Nam), VMAs 2022 công bố danh sách đề cử với nhiều cái tên nổi bật, nhưng bất ngờ nhất phải kể đến các đại diện từ Kpop. Lần nữa BTS gây ấn tượng khi ẵm về 4 đề cử, BLACKPINK đối đầu với boygroup toàn cầu trong 1 hạng mục và Taylor Swift gây ấn tượng cùng danh sách đề cử vô cùng thuyết phục.

BTS "chinh chiến" VMAs với 4 đề cử

Là nhóm nhạc Kpop đã trở thành khách quen của các giải thưởng âm nhạc quốc tế trong những năm qua, BTS không còn xa lạ với VMAs. Tại VMAs năm nay, BTS được đề cử với 4 hạng mục được đề cử gồm: Best Kpop (Nghệ sĩ Kpop xuất sắc nhất), Best Metaverse Performance (Trình diễn giả tưởng xuất sắc nhất), Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất) và Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất).

BTS và danh sách đề cử ấn tượng

BLACKPINK - BTS cùng tranh một hạng mục

Dù chưa chính thức trở lại với một sản phẩm âm nhạc nhóm nào, BLACKPINK vẫn luôn là cái tên được săn đón. 4 cô gái YG gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách đề cử của VMAs với hạng mục Best Metaverse Performance (Trình diễn giả tưởng xuất sắc nhất), cùng hạng mục với "kỳ phùng địch thủ" BTS. Sản phẩm được đề cử lần này của BLACKPINK chính là The Virtual - concert AI kết hợp với PUBG đang gây sốt những ngày qua.

BLACKPINK được đề cử VMAs chỉ với một dự án quảng cáo

Ngoài ra, cô nàng em út Lisa cũng xuất sắc mang về một đề cử với màn debut solo LALISA trong hạng mục Best Kpop. Tại đây, Lisa tiếp tục đối đầu cùng BTS để trở thành Nghệ sĩ Kpop xuất sắc nhất của VMAs 2022.

Lisa nhận được đề cử với sản phẩm debut LALISA

Taylor Swift và "ngựa chiến" All Too Well xuất sắc với 5 đề cử

Một cái tên không thể thiếu trong các hạng mục giải thưởng của VMAs năm nay chính là Taylor Swift. Sau một năm 2021 làm mưa làm gió với All Too Well (Taylor's Version), phim ngắn của Taylor Swift chính là đề cử nặng ký nhất cho giải thưởng danh giá Video Of The Year (Video của năm).

Danh sách đề cử VMAs của Taylor Swift

Ngoài Video của năm, Taylor Swift còn nhận được thêm 4 đề cử của VMAs: Video dài xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Taylor Swift được dự đoán sẽ càn quét giải thưởng VMAs năm nay

Nhóm nhạc 7 tuổi Seventeen nhận được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Gây bất ngờ nhất với các fan Kpop chính là đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist) của Seventeen. Debut từ năm 2015, tính đến nay Seventeen đã là nhóm nhạc 7 tuổi tại Hàn Quốc. Thế nhưng, năm vừa qua là một năm bùng nổ thành tích quốc tế của Seventeen, đưa con đường quảng bá tại Mỹ của nhóm đến gần hơn. Do đó, ở thị trường quốc tế, Seventeen vẫn là cái tên mới, nhóm nhận đề cử Nghệ sĩ mới cũng là điều dễ hiểu.

Danh sách 3 đề cử của Seventeen tại VMAs 2022

Ca khúc tiếng Anh đầu tiên của TWICE lọt top đề cử Best Kpop

Khác với các ca khúc cùng hạng mục, The Feels của TWICE nhận đề cử Best Kpop chính là ca khúc tiếng Anh duy nhất. Với đề cử này, TWICE sẽ cạnh tranh trực tiếp với BTS, Lisa (BLACKPINK), Seventeen, Stray Kids và đàn em cùng nhà ITZY để mang về giải Nghệ sĩ Kpop xuất sắc nhất.

Nguồn: VMAs 2022

