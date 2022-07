Những mặt trái khiến Kpop tràn ngập vấn đề đáng báo động

Đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hoá, khiến làn sóng Hallyu lan toả ra toàn thế giới nhưng nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cũng tồn tại rất nhiều vấn đề đáng báo động. Những khía cạnh tiêu cực của Kpop có thể xuất phát từ chính các công ty giải trí, cư dân mạng quá khắt khe hoặc người hâm mộ chưa trưởng thành.

Fanwar (người hâm mộ tranh cãi kịch liệt vì thần tượng)

Fanwar từ lâu đã trở thành một nét "văn hoá" đặc trưng của Kpop. Từ Hàn đến Việt, nhiều fandom của các nhóm nhạc nổi tiếng luôn sẵn sàng "chiến" nhau trên các nền tảng MXH khi thần tượng của họ có cơ hội đụng độ. Kpop phổ biến ở Việt Nam bắt đầu từ khi các idol gen 2 bùng nổ, nếu đã theo dõi Kpop từ thời điểm này chắc hẳn chúng ta không còn lạ lẫm với "cuộc chiến" giữa Sone (fan SNSD), Queen (fan T-ARA) và BLACKJACK (fan 2NE1).

Là những nhóm nhạc nữ hàng đầu gen 2, fan của SNSD, T-ARA, 2NE1 kèn cựa nhau từng chút một

Hiện tại, những fandom được biết đến như đối thủ của nhau thường xuyên tranh cãi có thể kể đến như BLINK (fan BLACKPINK), Army (fan BTS), Once (fan TWICE). Dù các fandom đối đầu nhau, thì mối quan hệ giữa các idol với nhau lại vô cùng tốt đẹp, ví dụ như tình bạn giữa các cô nàng BLACKPINK và TWICE.

Army là fandom sẵn sàng "chiến" với bất kì fandom nào khác khi đụng độ BTS

Dù fan 2 nhóm không hoà thuận nhưng tình bạn giữa BLACKPINK và TWICE lại rất nổi tiếng

Định kiến "thần tượng luôn phải thật hoàn hảo"

Khác với các sao USUK được thử nghiệm nhiều phong cách táo bạo, những gì họ thật sự muốn, thì các idol Kpop được công ty chăm chút đến từng chân tơ, kẽ tóc. Tại Hàn Quốc, sự khắt khe về ngoại hình khiến người nổi tiếng vô cùng áp lực, đặc biệt là idol nữ.

Một điều mà rất nhiều thần tượng phải trải qua đó là ăn kiêng điên cuồng để có được body gầy đúng chuẩn. Nhiều idol đã gặp các vấn đề về suy nhược cơ thể do chế độ ăn kiêng tiêu cực, IU từng chia sẻ cô nàng chỉ ăn táo và trứng gà mỗi khi chuẩn bị có sự kiện lớn.

Để giữ thân hình chuẩn mực, IU phải ăn kiêng nghiêm ngặt và nhiều lần để lộ đôi chân gầy gò, thiếu sức sống

Công ty kiểm soát thần tượng

Ở Kpop, có rất nhiều ngôi sao được phép thể hiện quan điểm của họ về những vấn đề xã hội. Mọi hành động, phát ngôn của idol đều được công ty chủ quản cân đo đong đếm và cân nhắc trước khi tung ra. Thậm chí, có một số công ty còn quản lý tài khoản MXH của idol hoặc không cho gà nhà tham gia các nền tảng này.

TWICE không được sử dụng tài khoản Instagram cá nhân trong hơn 6 năm debut. Gần đây, 9 cô gái nhà JYP mới được thành lập tài khoản riêng.

Vấn đề hẹn hò cũng là một vấn đề bị kiểm soát. Nhiều thực tập sinh bị cấm hẹn hò cho đến một độ tuổi nhất định. Tại Hàn Quốc, một idol có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp do tin đồn hẹn hò nổ ra trong thời điểm đỉnh cao sự nghiệp.

Tìn hẹn hò của các thần tượng là tin nhạy cảm ở Hàn Quốc và nhiều công ty quản lý rất sát sao vấn đề này

Cư dân mạng liên tục chỉ trích idol vì mọi lý do

Những ai theo dõi nền giải trí Hàn Quốc đều thấu một sự thật Knet là "nỗi ác mộng" của nhiều idol. Cư dân mạng Hàn Quốc khắt khe và khó tính, sẵn sàng buông lời chỉ trích bất kì người nổi tiếng nào dù cho vấn đề không đáng để nói. Điều này đã tạo nên nét đặc trưng tiêu cực khi nhắc đến Kpop nói riêng và showbiz Hàn nói chung. Làm việc trong môi trường giải trí vừa đầy ắp tính cạnh tranh lẫn sự khó tính của khán giả, các idol trở nên căng thẳng, áp lực thậm chí bị bạo lực mạng đến mức trầm cảm.

Sự ra đi của Sulli chính là hiện thực tàn khốc nhất của Kpop

Thần tượng làm việc đến kiệt sức, bất chấp tình hình sức khoẻ

Vấn đề đáng báo động nhất của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc chính là việc thực tập sinh, thần tượng phải luyện tập, chạy lịch trình đến mức kiệt sức. Nhiều lần, fan Kpop vô cùng xót xa khi thần tượng ngất xỉu ngay trên sân khấu, hay sự mệt mỏi quá độ thể hiện ngay trong biểu cảm. Dù biết rằng người nổi tiếng phải làm việc chăm chỉ để không phụ lòng khán giả đã ủng hộ, nhưng lịch trình dày đặc nhiều lúc khiến idol không có thời gian nghỉ ngơi, gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.

Jennie (BLACKPINK) sức khoẻ không tốt vẫn phải tham gia sự kiện

Hyeri (Girl's Day) gục ngã ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/nhung-mat-trai-khien-kpop-tran-ngap-van-de-dang-bao-dong-20220719124204009.chn