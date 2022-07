Chủ xị vướng lùm xùm đạo nhạc, 1 chương trình nổi tiếng Hàn Quốc buộc phải dừng phát sóng sau 13 năm

Mới đây, nhạc sĩ Yoo Hee Yeol - tác giả chương trình âm nhạc nổi tiếng 13 năm qua Yoo Hui Yeol’s Sketchbook đã xác nhận show kết thúc ở tập 600 khiến khán giả không khỏi bàng hoàng. Yoo Hui Yeol’s Sketchbook là show âm nhạc hàng tuần được phát trên KBS, là nơi nhiều ca sĩ, idol Hàn Quốc góp mặt và thể hiện khả năng hát live ngay trên sóng truyền hình. Suốt quãng thời gian hoạt động, Yoo Hui Yeol’s Sketchbook trở thành địa điểm quen thuộc của các fan Kpop vì có cơ hội được nghe giọng thật 100% của thần tượng.

Nhạc sĩ Yoo Hee Yeol xác nhận show do anh "cầm trịch" kết thúc sau 13 năm phát sóng

Nguyên do chương trình Yoo Hui Yeol’s Sketchbook phải kết thúc đột ngột đến từ lùm xùm đạo nhạc của "chủ xị", nhạc sĩ Yoo. Bắt đầu từ sự tương đồng về mặt giai điệu giữa ca khúc A Very Private Night, sáng tác của Yoo Hee Yeol và bản nhạc Aqua của Ryuichi Sakamoto, cư dân mạng cáo buộc vị nhạc sĩ tài năng đã đạo nhạc. Không chỉ dừng lại ở ca khúc này, nhiều dự án khác của Yoo Hui Yeol cũng bị so sánh với các ca khúc Nhật Bản khác.

Chương trình của nhạc sĩ Yoo đã trở thành show âm nhạc quen thuộc hàng tuần của nhiều khán giả trong hơn 10 năm qua

Nhạc sĩ Yoo thừa nhận sự trùng hợp chỉ là phút vô tình thoáng qua trong đầu mà không nhớ ra. Chính bản thân nhạc sĩ người Nhật Ryuichi Sakamoto cũng đứng về phía Yoo Hee Yeol khi không coi đây là đạo nhạc và cũng không yêu cầu bồi thường nhưng công chúng vẫn không cảm thấy thuyết phục. Do làn sóng phản đối quá lớn, Yoo Hee Yeol đã phải chia tay chương trình âm nhạc mang thương hiệu riêng của mình trên đài KBS.

IU hát live hit Eight trong tập 509 mới đây của Yoo Hui Yeol’s Sketchbook

Sự kết thúc của Yoo Hui Yeol’s Sketchbook khiến fan Kpop vô cùng tiếc nuối. Tại đây, nhiều nhóm nhạc đình đám như BIGBANG, Red Velvet, AKMU, MAMAMOO,... và những nghệ sĩ tiêu biểu như IU đã để lại các sân khấu live huyền thoại.

BIGBANG trong Yoo Hui Yeol’s Sketchbook năm 2015

Nguồn: YouTube, Koreaboo

