SNSD tái hiện loạt bản hit suốt 15 năm: Nhan sắc thăng hạng, Yoona chứng tỏ đẳng cấp "đệ nhất visual"!

Thời gian gần đây, cộng đồng người hâm mộ của SNSD đang vô cùng vui mừng khi nhóm sắp chính thức trở lại đường đua Kpop với full album kỉ niệm 15 năm ra mắt. Đặc biệt với lần comeback này, 8 thành viên của "nhóm nhạc quốc dân" đều sẽ tham gia quảng bá bằng cách tham gia các chương trình truyền hình cũng như show tạp kỹ.



Trong đó không thể không nhắc đến show thực tế Soshi Tamtam đang rất được chú ý bởi độ hài hước và "nhây" ngay từ teaser của girlgroup nhà SM. Không những thế mà đoạn video SNSD thể hiện lại vũ đạo loạt ca khúc hit một thời cũng đang gây sốt khắp các mạng xã hội.

Show thực tế Soshi Tamtam thu hút sự chú ý ngay từ teaser

Đoạn video thể hiện vũ đạo loạt hit của SNSD

Các cô gái đã khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, bồi hồi khi tái hiện lại những ca khúc cực kì quen thuộc và nổi tiếng một thời như: Into The New World, Run Devil Run, Hoot, The Boys, I Got A Boy… Bên cạnh độ hài hước, đáng yêu thì visual quá đỗi xinh đẹp và trẻ trung cũng là điều khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, mê mẩn.



Dường như thời gian đã bỏ quên SNSD khi các cô gái càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và vẫn giữ được nét trẻ trung như thời mới debut. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhóm trông như một nhóm nhạc gen 4 thời nay khi ngày càng "lão hóa ngược" như vậy.

Tiffany vẫn với đôi mắt biết cười xinh đẹp trẻ trung như thời mới debut

Taeyeon "quên bài" cực kì đáng yêu

Visual Yoona vẫn luôn "đỉnh của chóp" dù đã hoạt động 15 năm

Yoona xinh đẹp với Hoot

Sunny tái hiện Run Devil Run

Tiffany thời mới debut Into The New World

Sooyoung làm The Boys nha!

Tóc Hyoyeon không còn nhiều màu như thời I Got A Boy

Yuri làm Lion Heart

Trưởng nhóm Taeyeon tái hiện ca khúc gần nhất của nhóm - All Night

Một số bình luận của netizen:

- Xinh đẹp tuyệt vời, sao càng ngày mấy bà càng đẹp vậy?



- Hồi đó tuy là antifan nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được visual của Tiffany. Đôi mắt cười đó phải được bảo tồn.



- Nhìn như idol gen 4 vậy, lão hóa ngược à các chị mà sao đẹp mãi vậy?



- Nghe lại mà nổi da gà, toàn hit bài nào cũng thuộc, gen 2 đỉnh quá!



- Visual mấy chị đỉnh của chóp quá, mãi là queen trong lòng tôi.

SNSD dự kiến sẽ trở lại với full album cùng đội hình 8 thành viên vào ngày 8/8 sau hơn 5 năm vắng bóng, kể từ album thứ 6 Holiday Night. Lần trở lại này của các cô gái khiến dư luận không khỏi đứng ngồi không yên, háo hức mong chờ vào màn tái xuất của "nữ hoàng Kpop".

Holiday Night là album cuối cùng SNSD comeback với đội hình 8 thành viên

Dù không thường xuyên hoạt động nhóm nhưng 8 cô gái vẫn luôn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/snsd-tai-hien-loat-ban-hit-suot-15-nam-nhan-sac-thang-hang-yoona-chung-to-dang-cap-de-nhat-visual-20220706124539819.chn